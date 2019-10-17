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17 октября • обновлено в 15:04
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Андрей Портнов
Андрей Портнов
Политик, доктор юридических наук Все статьи автора

Закрытие уголовного дела в Панаме – ложь

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Друзья, сообщаю, что вчерашняя истерика Порошенко и его российских адвокатов о якобы закрытом уголовном деле в Панаме - ложь.

Панамский прокурор лишь временно приостановил расследование. И если Генеральная прокуратура Украины отреагирует на лежащее в её недрах мое обращение по отмыванию Порошенко преступных доходов в Панаме, расследование в этой стране продолжится.

Я в этом вопросе не отступлю и в течение нескольких следующих дней опровергну и остальные вчерашние лживые заявления команды Порошенко о его Панамских офшорах и уголовных делах.

Мы будем очень жестко наступать по фигуранту дальше. И как обычно, я всегда публикую доказательства и документы.

Закрытие уголовного дела в Панаме – ложь

PS. Г-н Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, я повторно обращаюсь к Вам с просьбой о встрече по вопросам Порошенко и его офшоров.

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Автор
Андрей Портнов Андрей Портнов
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
Источник
Источник: Facebook Андрея Портнова

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