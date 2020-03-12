Закрытие границы Украины: стало известно о новом заседании СНБО по коронавирусу

Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 марта проведет заседание, посвященное ситуации с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщили несколько изданий.

По данным ZN.UA, заседание состоится в пятницу, 13 марта, в 12:30. На нем будут обсуждаться меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине.

В свою очередь "Украинская правда" уточняет, что планируется рассмотреть вопрос закрытия границы. Будут решать, в каком именно формате это можно сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом. Всего уже три человека заболели.

Также по всей стране объявлен карантин. Власти решили закрыть большую часть пунктов пропуска на границе. Точное количество пока неизвестно, уточняется лишь, что их будет около 70%.

Карантинные мероприятия введены и в Верховной Раде. Туда будут допускать только нардепов, их помощников и сотрудников Аппарата.

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