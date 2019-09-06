Закрытая встреча Зеленского и "слуг народа": стали известны подробности

На закрытой встрече партии "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком обсуждались вопросы внутренней коммуникации.

Подробности заседания, которое состоялось вечером 5 сентября, в эфире ObozTV рассказала представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины, народный депутат Ирина Верещук.

"Мы обсуждали вопросы внутренней коммуникации – как межпартийной, так и межфракционной. Коммуникации с президентом. Отдельно обсуждали коммуникацию с Кабинетом министров. Премьер-министр предложил формы коммуникации через уполномоченного, т.е. через меня в том числе. Мы обсудили, каким образом будут происходить встречи в комитетах, как будут определяться ответственные лица", – поделилась Верещук.

Кроме того, по ее словам, речь шла о приоритетных законопроектах, которые будут рассматриваться в Верховной Раде.

"Это было, скорее, "внутреннее совещание". Но с приглашением главных должностных лиц государства ради налаживания эффективной коммуникации между ветками власти", – резюмировала нардеп.

Верещук подчеркнула, что некоторые вопросы просто необходимо обсуждать в закрытом формате.

"Встреча была не более и не менее закрыта, чем все предыдущие разы. Если мы говорим о том, что телефоны сдаются на входе, то это делалось с первого раза. Это не какое-то новшество и не является чем-то эксклюзивным… Тем не менее, мы и правда считаем, что нам нужна внутренняя коммуникация и некоторые вопросы, которые обсуждаются, тоже имеют смысл быть закрытыми", – отметила она.

Депутат объяснила, что Украина сейчас находится в условиях гибридной войны и информационных атак, поэтому такие ограничения вполне оправданы.

"Мы понимаем, что каждое слово народного депутата или другого должностного лица может быть использовано против интересов Украины и национальной безопасности", – уточнила Верещук.

Владимир Зеленский на первом заседании второй сессии Верховной Рады IX созыва president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, что к некоторым народным депутатам от фракции "Слуга народа" уже ходят люди, которые пытаются "решить" свои вопросы.

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