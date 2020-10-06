Закрыть страну на жесткий карантин сейчас невозможно, – мэр Житомира Сухомлин

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин считает, что Украина не будет во второй раз закрываться на жесткий карантин.

В интервью OBOZREVATEL мэр отметил, что ситуация с заболеваемостью ухудшается. Однако, как считает он, города "более-менее готовы" к этому.

"Кстати, я понимаю, почему такие обвинения [местных властей], потому что сейчас в Украине проходило несколько празднований Дней городов, и действительно было большое скопление людей и это также опасность. Это действительно ответственность местной власти в том числе.

Но празднования Дня города в Житомире мы отменили и не было. У нас на этот год деньги сняли и поставили именно в фонд борьбы с коронавирусом", – подчеркнул Сухомлин.

Он добавил, что сами города не смогут преодолеть проблему с ростом количества инфицированных коронавирусом.

"Здесь должна быть все же и ответственность государства, это первое. Невозможно сейчас закрыть страну на жесткий карантин. Нужно увеличить финансирование из стороны государства, нужно увеличить зарплату врачам, которые работают с коронавирусом, надо делать массовое тестирование людей. Все равно сейчас этого не делается. И надо обеспечить безопасность в школах, садах. Если на это бы средства выделило государство, мы бы только сказали спасибо", – сказал чиновник.

Полное интервью мэра Житомира Сергея Сухомлина читайте на OBOZREVATEL по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Сергей Сухомлин рассказал, во сколько обошлась подготовка Житомира к пандемии и сколько денег на это выделила центральная власть.