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20 января • обновлено в 14:14
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"Закрыть рот критикам!" Офис президента ограничил общение с украинцами

1.3т
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На официальной странице Офиса президента в соцсети Instagram закрыли возможность обсуждать посты. В то же время исчезли из нее и комментарии к предыдущим новостям.

На это обратил внимание депутат ВР прошлого созыва Борислав Береза, иронично добавив, что поддерживает инициативу, "как пример настоящей демократии и искренней заботы о всех нас". Мнением он поделился на своей странице в Facebook.

"А все те, кто это критикует – предатели. Чьи именно? Выберите в соответствии с вашими предпочтениями. Потому что они сейчас конкретно не правы. Власть и пресс-служба президента хочет, чтобы мы все меньше сидели в комментариях, а больше времени посвятили семье, друзьям и работе. Но не все это смогли оценить. Позор им!" – написал политик.

На странице ОП в Instagram закрыли возможность комментирования

На странице ОП в Instagram закрыли возможность комментирования

При этом, подчеркнул Береза, такой поступок со стороны ОП – не первая и не последняя попытка "закрыть рот всем критикам власти". Ведь уже скоро, после законопроектов Бородянского и Ткаченко, государство сможет организовать общение журналистов тет-а-тет в местах лишения свободы. В частности, речь идет об инициативе усилить ответственность СМИ за нарушение информационного законодательства.

Скриншот со страницы ОП в Instagram

Скриншот со страницы ОП в Instagram

Facebook/Борислав Береза

"Так им всем писакам и надо! А мы все понимаем, что это делается только исходя из заботы о гражданах. А те, кто сразу параллели с Рашкой проводит, тот не разбирается в свободе слова и новейших нормах постсоветской демократии. Пасквилянты они. И фейкомены" – добавил политик.

Он также пошутил, мол, надеется, что благодаря законопроекту Бородянского вскоре в украинском информационном пространстве будет тихо.

"Потому что они над этим работают. А комментарии? Оставьте их себе. Так как команду "самого влиятельного лидера современности" они раздражают. Хотя, может, и вернут возможность комментировать. Но это не точно", – подытожил Береза.

Комментарии украинском

Комментарии украинском

Facebook/Борислав Береза

Комментарии украинском

Комментарии украинском

Facebook/Борислав Береза

Комментарии украинском

Комментарии украинском

Facebook/Борислав Береза

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Персона
Борислав Береза
Место
Украина
Теги
соцсети Офис президента
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