"Закрыть рот критикам!" Офис президента ограничил общение с украинцами

На официальной странице Офиса президента в соцсети Instagram закрыли возможность обсуждать посты. В то же время исчезли из нее и комментарии к предыдущим новостям.

На это обратил внимание депутат ВР прошлого созыва Борислав Береза, иронично добавив, что поддерживает инициативу, "как пример настоящей демократии и искренней заботы о всех нас". Мнением он поделился на своей странице в Facebook.

"А все те, кто это критикует – предатели. Чьи именно? Выберите в соответствии с вашими предпочтениями. Потому что они сейчас конкретно не правы. Власть и пресс-служба президента хочет, чтобы мы все меньше сидели в комментариях, а больше времени посвятили семье, друзьям и работе. Но не все это смогли оценить. Позор им!" – написал политик.

На странице ОП в Instagram закрыли возможность комментирования

При этом, подчеркнул Береза, такой поступок со стороны ОП – не первая и не последняя попытка "закрыть рот всем критикам власти". Ведь уже скоро, после законопроектов Бородянского и Ткаченко, государство сможет организовать общение журналистов тет-а-тет в местах лишения свободы. В частности, речь идет об инициативе усилить ответственность СМИ за нарушение информационного законодательства.

Скриншот со страницы ОП в Instagram Facebook/Борислав Береза

"Так им всем писакам и надо! А мы все понимаем, что это делается только исходя из заботы о гражданах. А те, кто сразу параллели с Рашкой проводит, тот не разбирается в свободе слова и новейших нормах постсоветской демократии. Пасквилянты они. И фейкомены" – добавил политик.

Он также пошутил, мол, надеется, что благодаря законопроекту Бородянского вскоре в украинском информационном пространстве будет тихо.

"Потому что они над этим работают. А комментарии? Оставьте их себе. Так как команду "самого влиятельного лидера современности" они раздражают. Хотя, может, и вернут возможность комментировать. Но это не точно", – подытожил Береза.

Комментарии украинском Facebook/Борислав Береза

Комментарии украинском Facebook/Борислав Береза

Комментарии украинском Facebook/Борислав Береза

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель разозлилась на интерес журналистки к визиту Владимира Зеленского в Оман.

Позже Юлию Мендель подвергли острой критике за некорректный пост о расследовании причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране. В течение 8 января произошли еще два конфуза в сети.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!