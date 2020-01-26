Законы мне пишут помощники, а Гончарук просто стебался: интервью OBOZREVATEL с Тищенко

Партия Владимира Зеленского “Слуга народа” дала билет в политику многим звездам шоу-бизнеса. Нашлось место как ближайшим друзьям президента из “Квартала-95”, так и ведущим, шоуменам.
Яркий представитель когорты телезвезд из СН – нардеп Николай Тищенко. Он известен как своим ресторанным и медиа-прошлым, так и яркими, а порой и скандальными заявлениями в Верховной Раде. Проще говоря – вокруг имени Тищенко, хайпа всегда хватает.
Но что полезного он сделал для своих избирателей, простых украинцев? OBOZREVATEL на несколько минут в прямом смысле слова поймал нардепа на одной из киевских улиц и прямо задал пару важных вопросов.
Поговорили в блиц-интервью как о личном вкладе политика, так и о самом интересном за последние недели.
– Николай, что вы сделали для своих избирателей за эти полгода? Чем лично можете похвастаться? Помимо закона о предоставлении статуса участника боевых действий.
– Законы не так легко сделать, на самом деле.
– Вы их что, сами пишете?
– Нет, их пишет комитет социальной политики.
– В целом спрашиваю – кто пишет ваши проекты законов?
– Моя юридическая группа имплементирована в каждый комитет и от меня идут правки. По образованию, к примеру, они были приняты, и, что мы еще там сделали…
– То есть за свои деньги оплачиваете группу юристов, которые составляют проекты?
– Это мои помощники, вот Марьяна, к примеру (Марьяна Михолап. – пресс-секретарь нардепа. – Ред.).
– Но вам на помощников государство дает всего 48 тысяч гривен.
– Да-да.
– За эти деньги у вас работает группа юристов, или вы им из кармана доплачиваете?
– Часть делает бесплатно, на общественных началах. Все они – молодые ребята, работают в других местах, но искренне хотят помочь, отдать себя.
Николай Тищенко
Они работают не за деньги, а чтобы что-то изменить. У меня в Святошинском районе (Киева) 8 помощников на общественных началах, 2 официальных, которые со мной в парламенте находятся. Мы сделали очень простой принцип – есть так называемые народные ревизоры, которые стали помощниками через социальный лифт.
– Хорошо, помимо УБД – 2-3 инициативы, которыми вы лично гордитесь за полгода работы?
– Например, закон о ВВШ (О внутреннем водном транспорте. – Ред.), закон о перегрузах грузовых автомобилей. Смысл делать дороги, если постоянно проезжают автомобили до 200 тонн. Все сегодняшние законы, которые мы подали от комитета транспорта и инфраструктуры - как замглавы комитета, имею прямое отношение.
Более того, делаем так, что у голосования единогласные и депутаты всех фракций “за”.
– Журналисты привыкли, что если подойдешь к Николаю Тищенко, то сенсация обеспечена. Вы можете на равном месте или странную ситуацию создать, или скандал. Но я смотрел на ваши последние выступления, и мне показалось, что вы стали лучше. С кем-то занимаетесь?
– Я сам учусь, я такой, какой есть. Вы понимаете, против нас ведут войну другие политические силы, и когда они видят откровенных лидеров, начинают…
– Вы себя считаете откровенным лидером “Слуги народа”?
– Нет, но если я выиграл выборы, то значит я откровенный лидер…
– Так у вас таких 254 человека, которые выиграли выборы.
– Мы все откровенные лидеры, нам это право дали избиратели. Я – мажоритарщик, доказал свое лидерство. Понятно, что силам и политпартиям не нравится, они начали создавать информационное поле, тот образ…
– Подождите, когда вы говорили про формулу Штайнмайера, про резиновую женщину – это что было?
– То была такая ситуация, нужно было разрядить обстановку.
– Вы это специально сказали?
– Я никогда ничего не делаю просто так, запомните.
– Вы хотите сказать, часть ваших скандалов – это попытка отвлечь внимание и разрядить обстановку?
– Я – открытый человек, у меня иногда, как и у любого, есть хорошее настроение, а иногда не очень. Когда кто-то попадает мне под горячую руку, то происходит сенсация. Для меня важно уважение, когда журналист – профессионал, и не важно, какие вопросы задает: жесткие, резкие, спокойные – важно, чтобы он был специалистом.
Ценю, когда журналист подходит и представляется. Если же человек пихает мне в лицо микрофон, провоцирует, начинает кричать мне в ухо, то я таких людей не считаю журналистами. Это не профессионально. Если есть посыл от общества, то я на него всегда отвечу.
– Может вам высказывали что-то из Офиса президента, из фракции, касательно скандальных ситуаций?
– Нет, такого вообще не было.
– Окей, вопрос по парламентской работе. Из недавнего – было создано большое внефракционное объединение – за традиционную семью и ценности (268 нардепов). Вы туда не вошли, почему?
– До меня не добежали просто.
– До всех добежали, а до вас нет?
– Конечно, там вот еще подпись поставить нужно. Человек, который становится главой объединения, он должен единомышленников подобрать. Каждый читает, зачем и что.
– Вы вступите, если будет предложение?
– Конечно, ничего плохого в этом не вижу.
– У меня вопрос про правительство Алексея Гончарука. Уверен, уже миллион раз спрашивали об его “отставке”, поэтому вопрос немного другой. Вам не кажется, что из всех этих переписок самое страшное, что премьер-министр и его подчиненные не имеют никакого плана работы на ближайшее время?
– Ничего себе, да у Алексея Гончарука есть план действий.
– А эти странные фразы “я профан в экономике”, “нужно объяснить президенту все на примере оливье” и так далее.
– Его можно понять, во внутренних разговорах многие переходят на стеб.
– Они там стебали друг на друга?
– Это психология, иногда на таких приемах человек срабатывает на противоречиях.
– У вас во фракции “Слуга народа” на обсуждениях тоже так стебутся?
– У нас по-разному бывает. Главное – по всем трудным вопросам мы собираемся и дискутируем.
– Вы можете и материться, какое-то словечко грубое сказать?
– Нет, матов нет, мы же депутаты.
– А у фракции есть план работы не на месяц, а на полгода хотя бы?
– Конечно, читайте наши предвыборные обещания.
– Там набор общих фраз.
– Нет, это предвыборные обещания. До нас это были общие фразы, и все к этому привыкли, а мы тут настроены очень серьезно.
– Если бы вам предложили стать премьер-министром. Вот пришел Владимир Александрович Зеленский и сказал: “Такая ситуация, не на кого оставить страну, ты бы рискнул занять эту должность?”.
– Знаете, есть хорошая крылатая фраза из фильма моего детства, когда один герой говорит: “Еще бы немножко научился и готов”. Так и мне, нужно немного побыть политиком, поучиться, прежде чем принимать такие экономические, ответственные решения.
– Касательно “поучиться”. Если берем выборы мэра Киева в 2020 году, вы могли бы составить конкуренцию Виталию Кличко? Вы человек известный, обеспеченный, под брендом “Слуги народа”.
– Знаете, пока такие вопросы у нас не обсуждались.
– А вы думали об этом?
– Нет. Я не могу думать об этом, я член президентской политсилы, “Слуги народа”. Я амбициозный человек, поэтому работаю в парламенте, политике. Но любые решения такого рода принимаются коллегиально.
– Не могу не спросить за Генерального прокурора Руслана Рябошапку. Вы довольны его работой?
– Мне кажется, в нынешней ситуации он делает все возможное.
– А вас не смущает, что ни один топ-коррупционер не посажен за полгода?
– Очень сложно сделать кадровые изменения. Законодательство построено так, что толком и уволить никого невозможно.
– Там же новых людей набирают, реформу проводят.
– Они пока наберут их, а старые же работают, их убрать никак нельзя.
– А сколько времени нужно еще дать Генпрокурору, чтобы уже появился результат? Когда вы лично для себя зададитесь вопросом об его эффективности - год, два, десять?
– Я не слышу сейчас о громких проблемах в Генпрокуратуре. Знаю, что Рябошапка готовит большую реформу.
– Просто в вашей политсиле говорили, что весна придет и сажать будем, вот скоро уже следующая весна придет, а никто не сидит. Сергей Пашинский, Олег Гладковский – все вышли.
– Сложно сказать, сейчас не могу комментировать.
– У меня буквально 3 вопроса, небольшой блиц. Сколько стоит проехать в киевском скоростном трамвае, в вашем округе, на Борщаговку?
– На Борщаговку практически невозможно доехать, и из-за постоянных ремонтов мостов было парализовано 302 тысячи киевлян. Стоимость проезда подорожала на 620 гривен в месяц, потому что людям пришлось ехать в объезд. А так, все знают стоимость – 8 гривен.
– Ваш коллега Алексей Гончаренко предложил запретить школьникам пользоваться в школах смартфонами. У меня встречный вопрос – не стоит ли нардепам запретить пользоваться телефонами в сессионном зале?
– Я думаю, что этот депутат вообще людей не любит, только себя.
– А может все же запретить, чтобы скандалов, переписок не было?
– Зачем что-то ограничивать? Я за законность и против ограничений.
– Будет ли очередной тренинг для “слуг народа”? Как в Трускавце?
– Это нужно спросить у Александра Корниенко, я не знаю.
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