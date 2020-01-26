Законы мне пишут помощники, а Гончарук просто стебался: интервью OBOZREVATEL с Тищенко

Партия Владимира Зеленского “Слуга народа” дала билет в политику многим звездам шоу-бизнеса. Нашлось место как ближайшим друзьям президента из “Квартала-95”, так и ведущим, шоуменам.

Яркий представитель когорты телезвезд из СН – нардеп Николай Тищенко. Он известен как своим ресторанным и медиа-прошлым, так и яркими, а порой и скандальными заявлениями в Верховной Раде. Проще говоря – вокруг имени Тищенко, хайпа всегда хватает.

Но что полезного он сделал для своих избирателей, простых украинцев? OBOZREVATEL на несколько минут в прямом смысле слова поймал нардепа на одной из киевских улиц и прямо задал пару важных вопросов.

Поговорили в блиц-интервью как о личном вкладе политика, так и о самом интересном за последние недели.

– Николай, что вы сделали для своих избирателей за эти полгода? Чем лично можете похвастаться? Помимо закона о предоставлении статуса участника боевых действий.

– Законы не так легко сделать, на самом деле.

– Вы их что, сами пишете?

– Нет, их пишет комитет социальной политики.

– В целом спрашиваю – кто пишет ваши проекты законов?

– Моя юридическая группа имплементирована в каждый комитет и от меня идут правки. По образованию, к примеру, они были приняты, и, что мы еще там сделали…

– То есть за свои деньги оплачиваете группу юристов, которые составляют проекты?

– Это мои помощники, вот Марьяна, к примеру (Марьяна Михолап. – пресс-секретарь нардепа. – Ред.).

– Но вам на помощников государство дает всего 48 тысяч гривен.

– Да-да.

– За эти деньги у вас работает группа юристов, или вы им из кармана доплачиваете?

– Часть делает бесплатно, на общественных началах. Все они – молодые ребята, работают в других местах, но искренне хотят помочь, отдать себя.

Николай Тищенко

Они работают не за деньги, а чтобы что-то изменить. У меня в Святошинском районе (Киева) 8 помощников на общественных началах, 2 официальных, которые со мной в парламенте находятся. Мы сделали очень простой принцип – есть так называемые народные ревизоры, которые стали помощниками через социальный лифт.

– Хорошо, помимо УБД – 2-3 инициативы, которыми вы лично гордитесь за полгода работы?

– Например, закон о ВВШ (О внутреннем водном транспорте. – Ред.), закон о перегрузах грузовых автомобилей. Смысл делать дороги, если постоянно проезжают автомобили до 200 тонн. Все сегодняшние законы, которые мы подали от комитета транспорта и инфраструктуры - как замглавы комитета, имею прямое отношение.

Более того, делаем так, что у голосования единогласные и депутаты всех фракций “за”.

– Журналисты привыкли, что если подойдешь к Николаю Тищенко, то сенсация обеспечена. Вы можете на равном месте или странную ситуацию создать, или скандал. Но я смотрел на ваши последние выступления, и мне показалось, что вы стали лучше. С кем-то занимаетесь?

– Я сам учусь, я такой, какой есть. Вы понимаете, против нас ведут войну другие политические силы, и когда они видят откровенных лидеров, начинают…

– Вы себя считаете откровенным лидером “Слуги народа”?

– Нет, но если я выиграл выборы, то значит я откровенный лидер…

– Так у вас таких 254 человека, которые выиграли выборы.

– Мы все откровенные лидеры, нам это право дали избиратели. Я – мажоритарщик, доказал свое лидерство. Понятно, что силам и политпартиям не нравится, они начали создавать информационное поле, тот образ…

– Подождите, когда вы говорили про формулу Штайнмайера, про резиновую женщину – это что было?

– То была такая ситуация, нужно было разрядить обстановку.

– Вы это специально сказали?

– Я никогда ничего не делаю просто так, запомните.

– Вы хотите сказать, часть ваших скандалов – это попытка отвлечь внимание и разрядить обстановку?

– Я – открытый человек, у меня иногда, как и у любого, есть хорошее настроение, а иногда не очень. Когда кто-то попадает мне под горячую руку, то происходит сенсация. Для меня важно уважение, когда журналист – профессионал, и не важно, какие вопросы задает: жесткие, резкие, спокойные – важно, чтобы он был специалистом.

Ценю, когда журналист подходит и представляется. Если же человек пихает мне в лицо микрофон, провоцирует, начинает кричать мне в ухо, то я таких людей не считаю журналистами. Это не профессионально. Если есть посыл от общества, то я на него всегда отвечу.

– Может вам высказывали что-то из Офиса президента, из фракции, касательно скандальных ситуаций?

– Нет, такого вообще не было.

– Окей, вопрос по парламентской работе. Из недавнего – было создано большое внефракционное объединение – за традиционную семью и ценности (268 нардепов). Вы туда не вошли, почему?

– До меня не добежали просто.

– До всех добежали, а до вас нет?

– Конечно, там вот еще подпись поставить нужно. Человек, который становится главой объединения, он должен единомышленников подобрать. Каждый читает, зачем и что.

– Вы вступите, если будет предложение?

– Конечно, ничего плохого в этом не вижу.

– У меня вопрос про правительство Алексея Гончарука. Уверен, уже миллион раз спрашивали об его “отставке”, поэтому вопрос немного другой. Вам не кажется, что из всех этих переписок самое страшное, что премьер-министр и его подчиненные не имеют никакого плана работы на ближайшее время?

– Ничего себе, да у Алексея Гончарука есть план действий.

– А эти странные фразы “я профан в экономике”, “нужно объяснить президенту все на примере оливье” и так далее.

– Его можно понять, во внутренних разговорах многие переходят на стеб.

– Они там стебали друг на друга?

– Это психология, иногда на таких приемах человек срабатывает на противоречиях.

– У вас во фракции “Слуга народа” на обсуждениях тоже так стебутся?

– У нас по-разному бывает. Главное – по всем трудным вопросам мы собираемся и дискутируем.

– Вы можете и материться, какое-то словечко грубое сказать?

– Нет, матов нет, мы же депутаты.

– А у фракции есть план работы не на месяц, а на полгода хотя бы?

– Конечно, читайте наши предвыборные обещания.

– Там набор общих фраз.

– Нет, это предвыборные обещания. До нас это были общие фразы, и все к этому привыкли, а мы тут настроены очень серьезно.

– Если бы вам предложили стать премьер-министром. Вот пришел Владимир Александрович Зеленский и сказал: “Такая ситуация, не на кого оставить страну, ты бы рискнул занять эту должность?”.

– Знаете, есть хорошая крылатая фраза из фильма моего детства, когда один герой говорит: “Еще бы немножко научился и готов”. Так и мне, нужно немного побыть политиком, поучиться, прежде чем принимать такие экономические, ответственные решения.

– Касательно “поучиться”. Если берем выборы мэра Киева в 2020 году, вы могли бы составить конкуренцию Виталию Кличко? Вы человек известный, обеспеченный, под брендом “Слуги народа”.

– Знаете, пока такие вопросы у нас не обсуждались.

– А вы думали об этом?

– Нет. Я не могу думать об этом, я член президентской политсилы, “Слуги народа”. Я амбициозный человек, поэтому работаю в парламенте, политике. Но любые решения такого рода принимаются коллегиально.

– Не могу не спросить за Генерального прокурора Руслана Рябошапку. Вы довольны его работой?

– Мне кажется, в нынешней ситуации он делает все возможное.

– А вас не смущает, что ни один топ-коррупционер не посажен за полгода?

– Очень сложно сделать кадровые изменения. Законодательство построено так, что толком и уволить никого невозможно.

– Там же новых людей набирают, реформу проводят.

– Они пока наберут их, а старые же работают, их убрать никак нельзя.

– А сколько времени нужно еще дать Генпрокурору, чтобы уже появился результат? Когда вы лично для себя зададитесь вопросом об его эффективности - год, два, десять?

– Я не слышу сейчас о громких проблемах в Генпрокуратуре. Знаю, что Рябошапка готовит большую реформу.

– Просто в вашей политсиле говорили, что весна придет и сажать будем, вот скоро уже следующая весна придет, а никто не сидит. Сергей Пашинский, Олег Гладковский – все вышли.

– Сложно сказать, сейчас не могу комментировать.

– У меня буквально 3 вопроса, небольшой блиц. Сколько стоит проехать в киевском скоростном трамвае, в вашем округе, на Борщаговку?

– На Борщаговку практически невозможно доехать, и из-за постоянных ремонтов мостов было парализовано 302 тысячи киевлян. Стоимость проезда подорожала на 620 гривен в месяц, потому что людям пришлось ехать в объезд. А так, все знают стоимость – 8 гривен.

– Ваш коллега Алексей Гончаренко предложил запретить школьникам пользоваться в школах смартфонами. У меня встречный вопрос – не стоит ли нардепам запретить пользоваться телефонами в сессионном зале?

– Я думаю, что этот депутат вообще людей не любит, только себя.

– А может все же запретить, чтобы скандалов, переписок не было?

– Зачем что-то ограничивать? Я за законность и против ограничений.

– Будет ли очередной тренинг для “слуг народа”? Как в Трускавце?

– Это нужно спросить у Александра Корниенко, я не знаю.

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