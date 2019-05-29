Законопроект Зеленского об импичменте: Рада опубликовала полный текст

В Верховную Раду, в среду, 29 мая, был внесен законопроект об импичменте президента, поданный командой главы государства Владимира Зеленского.

Полный текст документа опубликован на сайте парламента. Законопроект об импичменте был зарегистрирован под № 10340.

Чтобы отправить президента в отставку, необходимо получить решение специальной комиссии, выводы Конституционного и Верховного судов и несколько голосований в Раде. Если процедура импичмента будет провалена, то президенту будет нужно принести извинения.

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук подчеркнул, что таким образом президент выполнил свое предвыборное обещание. По его словам, парламентариям также предложили проект закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Законопроект об особой процедуре устранения президента с поста предусматривает следующее:

процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады;

с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи;

защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины;

специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления;

пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну);

после принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления);

решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного суда и Верховного суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;

соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады;

в случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один законопроект об импичменте президента 29 мая внес нардеп от БПП Алексей Гончаренко. Он пожаловался, что "мы никак не можем дождаться" этого законопроекта от Зеленского, который вступил в должность 21 мая.

Еще перед первым туром выборов спикер штаба Зеленского рассказал, что в первые 100 дней в Раду будут также поданы проекты законов о народовластии, расширение норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата и о неприкосновенности судей.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что в команде Зеленского хотят сократить количество народных депутатов в Верховной Раде, поскольку 450 - якобы слишком много.

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