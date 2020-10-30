Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине, – глава КСУ

Мирослав Семенюк Политика 12:52, 30.10.2020 Обновлено: 13:01, 30.10.2020

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского по Конституционному суду имеет признаки конституционного переворота в Украине.

Об этом заявил на брифинге глава КСУ Александр Тупицкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я ответственно заявляю: законопроект №4288 президента Зеленского, который написали за ночь, имеет признаки конституционного переворота в Украине. Инициатива президентская, давайте указом президента решение КСУ отменим, зачем ввязывать в эту неконституционную процедуру парламент. Коллективную ответственность никто нести не должен", – сказал Тупицкий.

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