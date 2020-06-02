Законопроект №3564 от партии "Слуга народа" "Об иностранных агентах" предусматривает проверку на детекторе лжи руководителей общественного объединения с зарубежной поддержкой.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Безрук. Так, в статье №22 документа говорится, что ежегодно лица, избранные в состав руководящего органа общественного объединения с иностранной поддержкой, обязаны пройти проверку на полиграфе относительно возможного совершения правонарушений в части измены государственных интересов Украины.

Перечень обязательных для проверки вопросов утверждается Советом национальной безопасности и обороны Украины.

zhzh.info

"Указанная проверка проводится сотрудниками соответствующего структурного подразделения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны Украины или любого другого государственного органа, имеющие документ, удостоверяющий прохождение соответствующей подготовки, обладают навыками работы с полиграфом и методиками проведения исследования", – говорится в документе.

Кроме того, согласно проекту закона проверка на полиграфе должна проводиться с обязательной видеофиксацией психофизиологических реакций на определенные психологические стимулы.

В комментариях к посту журналистки, пользователи обвинили авторов законопроекта в копировании российских законов.

"Это же чистый цирк. Можно еще с помощью гадания на кофейной гуще", "Никогда росшпион не был так близок к провалу", "По россиянской кальке все делают", – пишут в сети.

Отметим, в России закон о так называемых "иностранных агентах" был принят еще 2012 году (он касался неправительственных организаций), а в ноябре прошлого года в него были внесены поправки о деятельности СМИ, работающих за счет иностранных грантов или инвестиций. К примеру, россиян, которые репостят тексты СМИ, признанные иностранными агентами в России, или же получают гонорары за свои статьи и книги, выпущенные за рубежом, могут штрафовать или сажать за решетку.

Десятки жалоб на этот закон было подано в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, но по ним так и не вынесены решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 19 мая, в Верховной Раде проголосовали за законопроект о медиа в первом чтении.