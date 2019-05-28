Импичмент президента: Рада поставила Зеленскому жесткий ультиматум

Противостояние между Верховной Радой и президентом Владимиром Зеленским набирает обороты. На этот раз яблоком раздора стал проект закона об импичменте. В парламенте ждут анонсированный документ, а спикер Андрей Парубий поставил главе государства свой ультиматум — дает на внесение идеи всего 3 дня.

Почему ситуация накаляется и когда ждать закон об импичменте — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Напряжение в отношениях президента Зеленского и парламента не спадает. Народные депутаты недовольны досрочным роспуском, но к выборам уже готовятся;

29 и 30 мая в Верховной Раде планируют рассмотреть нормы об импичменте президента. Спикер Андрей Парубий дал Владимиру Зеленскому три дня на подачу своего проекта, в противном случае парламент рассмотрит редакцию народных депутатов;

Сама процедура импичмента есть в Конституции, но на уровне закона так и не прописана. Это создает правовую коллизию;

Рада не готова мириться с Зеленским

Конфликт между парламентом и президентом нарастает. Обоюдные обвинения, нежелание работать, а также начало предвыборного процесса — реальность последнего месяца.

Инициатором ухудшения отношений стал сам Владимир Зеленский. В день инаугурации, 20 мая, президент публично заявил о роспуске парламента. Перед этим он призвал депутатов принять ряд неотложных законов:

закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение;

освободить от должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Также среди первоочередных заданий Зеленский анонсировал и принятие проекта закона об импичменте. Этот пункт он закрепил и в своей предвыборной программе. А новоназначенный заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка успел заявить, что проект закона готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте. Правда, до сих пор документа никто не видел.

Представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук

После провального голосования по смене избирательной системі, инициированной президентом, в парламенте решили пойти в контратаку, на этот раз с продвижения закона об импичменте. Торпедировать вопрос решил сам спикер Андрей Парубий.

"Я хочу отметить, что у президента есть еще три дня. Мы даем три дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", — сказал Парубий во время Согласительного совета фракций в понедельник, 27 мая.

Речь идет о проекте закона о временных следственных комиссиях. Он в том числе включает и пункт о процедуре досрочного прекращения полномочий президента.

Правда, едва ли парламент готов к конструктивной работе с новоизбранным президентом. После жесткой риторики в адрес нардепов и досрочного прекращения их полномочий (еще и с нарушением закона), в Раде настроены саботировать работу.

Владимир Зеленский

“Законопроект, внесенный с закрытыми списками, он и породил тотальное недоверие у действующей Верховной Рады к президенту. Уже ничего не сделаешь, чтобы это недоверие исчезло. К сожалению, Зеленский сыграл по правилам старого политика. Если публично поддерживаешь закон с открытыми списками, то тогда делай то, что говоришь”, — подчеркнул в беседе с OBOZREVATEL замглавы "Народного фронта" Юрий Береза.

Он добавил, что при наилучшем стечении обстоятельств Верховная Рада начнет работу лишь в сентябре-октябре, после формирования коалиции и назначения нового состава Кабмина.

У Зеленского также активно критикуют народных депутатов. Во-первых, антипарламентская риторика очень популярна и добавляет партии “Слуга народа” дополнительные баллы. А там уже публично заявили о готовности к выборам и желании самостоятельно взять большинство.

Во-вторых, в команде президента уверены, первый блин “вышел комом” не просто так. Нардепы попросту “кинули” главу государства.

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Как рассказал OBOZREVATEL один из членов штаба Зеленского, предварительные договоренности с нардепами все же были. Но в день голосования каждый решил поступить так, как считает нужным.

Что такое закон об импичменте

В украинском законодательстве четко не прописана процедура досрочного прекращения полномочий президента. С одной стороны, такая возможность указана в статье 111 Конституции. Там написано, что вопрос досрочной отставки инициируется большинством от конституционного состава парламента.

Для этого создается специальная временная следственная комиссия, которая и определяет вину президента. В нее входят как нардепы, так и следователи вместе со спецпрокурором.

“Решение о смещении президента с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава после проверки Конституционным Судом и получения его заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления”, — сказано в статье.

Верховная Рада

Несмотря на это, все процедурные моменты упираются в закон про "Регламент Верховной Рады". Там сказано, что процесс основывается не только на 111 статье, но и на статье 85, а также законе о временных следственных комиссиях. Проблема в том, что сейчас этого закона нет, ведь предыдущую его редакцию Конституционный суд признал незаконной еще в 2009 году.

То есть, в украинском законодательстве снова произошла правовая коллизия. Процедура импичмента вроде как прописана в Конституции, но законным путем ее осуществить нельзя.

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