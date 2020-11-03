Законопроект о возврате электронного декларирования не решит кризис, – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о возврате электронного декларирования не решит кризис, но позволит перейти к этому.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он заявил, что это переходный документ.

"Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", – пояснил Арахамия.

Он добавил, что законопроект президента Владимира Зеленского об отставке судей Конституционного Суда на заседании профильного комитета не рассматривался. Депутаты, по его словам, рассматривают его как "крайне эффективное воспитательное оружие".

Арахамия подчеркнул, что Верховная Рада идет одновременно по нескольким сценариям. "Возвращаем в срочном порядке электронные декларации. Делаем политическое заявление к КСУ с призывом добровольно сложить полномочия. Это бы устроило всех. А также начинаем работать над процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив", – сказал он.

При этом, парламент готов перейти к решительным мерам, если появятся новые угрозы для антикоррупционной инфраструктуры.

Напомним, что парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о восстановлении электронного декларирования, поданный главой ВРУ Дмитрием Разумковым.

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