Законопроект о возврате электронного декларирования не решит кризис, – Арахамия
Законопроект главы парламента о возвращении электронного декларирования рекомендован профильным комитетом
Давид Арахамия пояснил, что депутаты рассматривают оптимальный выход из конституционного кризиса
Но в случае чего, Рада может перейти к более активным действиям
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о возврате электронного декларирования не решит кризис, но позволит перейти к этому.
В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на заявил, что это переходный документ.
"Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", – пояснил Арахамия.
Он добавил, что законопроект президента Владимира Зеленского об отставке судей Конституционного суда на заседании профильного комитета не рассматривался. Депутаты, по его словам, рассматривают его как "крайне эффективное воспитательное оружие".
Арахамия подчеркнул, что Верховная Рада идет одновременно по нескольким сценариям. "Возвращаем в срочном порядке электронные декларации. Делаем политическое заявление к КСУ с призывом добровольно сложить полномочия. Это бы устроило всех. А также начинаем работать над процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив", – сказал он.
При этом, парламент готов перейти к решительным мерам, если появятся новые угрозы для антикоррупционной инфраструктуры.
Напомним, что парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о восстановлении электронного декларирования, поданный главой ВРУ Дмитрием Разумковым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного Закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционних органов.
Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования КСУ.
Конституционный суд "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов относительно конституционности открытия рынка земли. Повестку дня в работе инстанции изменили утром 2 ноября, согласно ей собрание судей было перенесено.
Вскоре судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заверил, что Большая палата КСУ продолжит рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Конституции – земли как основного национального богатства.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с коллегами пришли в Конституционный суд, чтобы поинтересоваться его "супертурборежимом" по рассмотрению вопросов реформы рынка земли.
Вскоре стало известно, что Большая палата Конституционного Суда Украины не принял решения по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основное национальное богатство.