Законопроект о водном транспорте легализует кражу песка, это нужно исправить – нардеп Крейденко

В января 2020 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "О внутреннем водном транспорте". В общем, это правильный и долгожданный шаг, ведь отрасль уже давно нуждалась в унормировании, потому что до сих пор нормативно-правовая база по вопросам внутренних водных путей была фрагментарной и это существенно тормозило ее развитие. По мнению авторов законопроекта, узаконить деятельность внутреннего водного транспорта нужно уже хотя бы для того, чтобы создать условия для его полноценного использования, привлечения инвестиций в отрасль и обновления инфраструктуры, в частности, судоходных гидросооружений, которые из-за изношенности рано или поздно могут стать причиной чрезвычайной ситуации техногенного характера. Проще говоря, шлюзы могут повредиться – и это приведет к тому, что под воду уйдут многие города и села вокруг Днепровского бассейна.

Однако несмотря на все усилия законодателей, в разработанном ими законопроекте нашлось несколько серьезных недостатков. Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, в частности, настаивает на внесении в законопроект перед окончательным голосованием нескольких крайне важных поправок. Ведь без них парламентарии просто заложат под государство бомбу замедленного действия. Чем грозит законопроект в нынешнем виде и как его надо изменить, чтобы снять угрозы, говорим с автором поправок – господином Крейденко.

Владимир Крейденко, народный депутат от "Слуги народа" Facebook

- Владимир, вскоре законопроект "О внутреннем водном транспорте" может быть вынесен на рассмотрение парламента. Знаю, что вы подали ряд поправок к принятой в первом чтении редакции этого законопроекта – чтобы предотвратить возможные угрозы. В чем, по вашему мнению, заключается самая большая из них?

- Дело в том, что в нынешней редакции этот законопроект фактически легализует незаконную добычу песка. Он создает условия, при которых под видом проведения дноуглубительных работ – например, во время углубления фарватера - можно добывать песок, не платя за это государству ни копейки.

- Как такое возможно?

- Очень просто. Обычно в процессе проведения дноуглубительных работ – в 90% случаев – из дна достают песок. Он относится к полезным ископаемым местного значения. Так вот, в схемах нелегальной добычи, маскирующихся под "дноуглубление", о песке не упоминается вообще. Декларируется, что исполнитель работ поднимает со дна так называемую "песчано-гравийную смесь". И эта смесь, согласно действующей редакции законопроекта, является его собственностью.

А дальше начинается "магия": "песчано-гравийная смесь" превращается в речной песок, который продает аффилированная с исполнителем работ по дноуглублению компания.

Я считаю, что подобная ситуация противоречит логике, совести, законодательству и даже Конституции Украины. Ст.13 Основного Закона определяет, что недра (включая песок) является объектом собственности народа Украины. А значит, средства, полученные от реализации песка, в том числе, и добытого таким "экзотическим" способом, должны быть зачислены в государственный бюджет Украины.

Кроме того, никто не отменял профильных законодательных актов, как то Кодекс о недрах, горный закон, другие законы и подзаконные акты. Они четко нормируют эту отрасль и устанавливают обязательные для выполнения нормы деятельности. Хочешь добывать песок? Должен получить лицензию (специальное разрешение), соблюдать установленные объемы добычи и не нарушать природоохранные и другие нормы. Все, кто легально добывает песок, должны также подавать отчеты, по которым начисляется рентная плата за использование недр.

В первоначальной редакции закон фактически открывает зеленый свет для кражи песка.

- И как вы предлагаете это изменить?

- Я предлагаю передать реализацию добытого песка заказчику работ по поддержанию судового хода. Как один из возможных вариантов стоило бы рассмотреть также применение "форвардных контрактов". Объемы песка, который будет добыт в ходе дноуглубительных работ, вполне возможно рассчитать по проекту. И его можно продавать на этапе начала работ – через "Прозоро". Кроме всего прочего, такой подход позволил бы заказчику еще и избежать лишних затрат.

- Интересный подход. Какие еще изменения надо внести в начальную версию законопроекта, чтобы этот подход заработал?

- В действующей версии будущего закона о внутреннем водном транспорте есть интересный пункт, в котором отмечается, что путевые работы на внутренних реках не относятся к специальному водопользованию. А значит, их можно проводить без получения разрешений на о ведении работ и без специальных разрешений на пользование недрами. Хотя, как мы уже выяснили, исполнители эксплуатационного дноуглубления недрами таки пользуются. Еще как.

Именно поэтому я настаиваю на том, что эксплуатационное дноуглубление сроком от 3 лет существенно влияет как на водоем, так и на инфраструктурные объекты. Эти работы повлияют на флору и фауну, на береговую линию. Такое масштабное разноплановое влияние не может происходить бесконтрольно.

Поэтому при проведении дорожных работ согласование профильных органов центральной власти должно быть обязательным – и это требование должно фиксироваться новым законом.

Соответственно, эксплуатационное дноуглубление должно происходить с соблюдением тех же требований, принципов, процедур и разрешений, что и все остальные дноуглубительные работы. С обязательным получением всех предусмотренных в Водном кодексе и Законе Украины "О перечне документов разрешительного характера" разрешений и согласований.

И никаких послаблений, исключений или упрощений процедуры, предусмотренной законодательством, для эксплуатационного дноуглубления быть не может. В действующей редакции нового законопроекта была осуществлена попытка оставить подобную лазейку – и я настаиваю на исправлении этой ошибки.

- Насколько мне известно, авторы законопроекта также предлагают не оценивать влияние, которое окажет на окружающую среду проведение эксплуатационного дноуглубления. Это еще одна лазейка или это влияние действительно не такое большое, как, скажем, углубление дна или укрепление берегов?

- Эксплуатационное дноуглубление влияет на окружающую среду так же сильно, как и остальные работы на водоемах. Оно вызывает существенные последствия для флоры, фауны, биоразнообразия, почвы, воздуха, воды, климата, ландшафта, природных территорий и объектов. Для понимания: дноуглубление может даже приводить к изменению русла, уничтожению экосистемы реки. Так с какой стати мы решаем, что именно в этом случае оценивать это влияние не надо?

Понятно, что надо. И в моих замечаниях к исходной версии №1182-1-д этот пункт тоже есть.

Унормирование деятельности водного транспорта и всего, что происходит на внутренних водоемах – вопрос важнейший. Его принятие позволит реанимировать пассажирские и грузовые перевозки на наших реках, возродить отрасль, которая сейчас влачит жалкое существование. Но потребность в унормировании деятельности водного транспорта не может оправдывать параллельные попытки узаконить кражи недр, принадлежащих народу Украины и предоставить несправедливые преимущества исполнителям одних работ перед другими.