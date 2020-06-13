Как референдум может поставить крест на деоккупации Крыма и установить ползучую федерализацию в Украине. Интервью с Жебривским

Внесенный в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о референдуме, может стать инструментом для пророссийских сил в попытках дестабилизации ситуации в Украине и решением вопросов в пользу Российской Федерации.
Наибольшая угроза касается сохранения территориальной целостности. О вероятных рисках документа OBOZREVATEL рассказал бывший председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Статус ОРЛДО распространит раковую опухоль на всю страну
– Какие вы видите возможные угрозы в президентском законопроекте о референдуме?
– Ключевой проблемой может стать вынесение на голосование вопроса об особом статусе Донбасса. Это важная проблематика сегодня, настроения на востоке и на юге Украины достаточно плохие по этому поводу, над чем активно работают пророссийские силы внутри страны.
Павел Жебривский
Лига.net
Предоставление особого статуса ОРДЛО с правом вето на решения украинского парламента фактически может распространить эту раковую опухоль на всю страну.
– Каким образом?
– Если вопрос вынесут и проголосуют на референдуме и закрепят особый статус Донбасса в Конституции, это даст возможность тем регионам самостоятельно выбирать судей, назначать прокуроров, превратить свою армию "Л/ДНР" в народную милицию и прочее. Но кроме этого россияне требуют предоставить органам местного самоуправления право вето на решение украинского парламента.
– Любого решения или только тех, которые касаются непосредственно деятельности этих регионов?
– Да, именно касающихся жизнедеятельности регионов, но под это может попасть, что угодно. Принимают, например, по пенсионной реформе, а это касается и пенсионеров ОРДЛО. Принимают закон о бюджете, и считают, что столько-то денег должны выделить им и используют право вето. У них полномочий будет больше, чем у президента. У нас какая-то ордловско-парламентско-президентская республика будет.
Крест на деоккупации Крыма
– А по Крыму? Могут быть какие-то неожиданные решения?
– Конечно, например на референдум вынесут и примут решение о том, что в Крым можно подавать воду, и этим фактически поставят крест на деоккупации полуострова.
Двойное гражданство – путь к капитуляции и федерализации
– Еще во фракции "Слуга народа" говорили, что могут вынести вопрос о двойном гражданстве.
– На сегодняшний день я бы назвал это путь к капитуляции. Мы видим формирование национального венгерского округа в Берегово. Я думаю, что сейчас пойдут разговоры болгар по поводу города Килия и Одесской области о том, что там также должен быть отдельный национальный болгарский округ. Румыны могут подобными заявлениями отличиться. Но наиболее угрожающие – россияне.
Павел Жебривский
"РБК"
Когда Резников (вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. - Ред.) показывает российские паспорта представителей ОРДЛО в ТКГ, а значит и невозможность их пребывания там, то референдум фактически легитимизирует получение российского паспорта представителями ОРДЛО. А потом мы же прекрасно знаем политику РФ по защите русскоязычных, а затем граждан России.
Украина потеряет контроль над пограничными населенными пунктами, где жители имеют болгарские, венгерские, румынские или русские корни. И в этой части, это та ползучая федерализация, которую нам хотят подсунуть.
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