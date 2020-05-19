Законопроект о двойном гражданстве завернули в Раде

Во вторник, 19 мая, Верховная Рада Украины сняла с повестки дня законопроект о двойном гражданстве.

Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект закона № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства" снимается с повестки.

"Было предложение, оно звучало на Согласительном совете, после этого на нашем заседании с председателями депутатских фракций и групп. Это то, чтобы сегодня (19 мая – Ред.) снять с рассмотрения вопрос относительно двойного гражданства", – сказал спикер.

Верховная Рада

Народные депутаты в зале заседаний не возражали и законопроект был снят с рассмотрения.

Напомним, что Верховная Рада должна была рассмотреть президентский законопроект №2590 о двойном гражданстве в Украине. В то же время между депутатскими фракциями о принятии этого документа завязался спор.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Ирина Геращенко заявила, что законопроект о двойном гражданстве фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса.