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Законопроект готов: Парубий раскрыл будущее церквей МП в Украине

3.2тЧитать материал на украинском

В Верховной Раде намерены на законодательном уровне упорядочить процедуру перехода церквей Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, заявив, что предложит депутатам рассмотреть соответствующий законопроект на ближайшей сессионной неделе, передает пресс-служба Рады. Он также отметил, что документ уже готов.

По мнению Парубия, попытки Москвы спровоцировать конфликты и не дать церквям МП перейти в ПЦУ возможны.

Новости
Захотели в ПЦУ: на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за УПЦ МП
Андрей Парубий

Андрей Парубий

facebook.com/andriy.parubiy

"И поэтому должно быть общее настроение всего общества и власти — не допустить каких-либо провокаций, которые могут быть только в интересах Кремля", — сказал глава парламента.

"Этот шаг, как и получение Томоса, позволит переход в ПЦУ перерасти в большую волну, когда все украинцы из разных уголков Украины будут приходить в Украинскую церковь и становиться верующими Украинской церкви", — подчеркнул Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Теги
УПЦ МПцерковный конфликтединая церковьТомосВерховная Рада Украинызаконопроект
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Марченко Юра
Марченко Юра
Какая связь между картавым нацистом ,кондитером ,Стамбулом и Иисусом Христом ,ЕЕ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Да что же бля за зpада???Почему эти патpиаpхи и Цеpкви не пpисылают поздpавлений?Че за хуйня такая ?Хоть бы одна пpавославная для поддеpжки штанов хоть слово бы добpое пpислала!!!Пpаздник ведь!!!СЦУ появилось!С личным пpезидентским Томосом.!А все СЦУт чего то поздpавлять...Даже гpузины!Может знают чего то?Пpо секту?
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Онлайн Камера
Онлайн Камера
snip.li/wcP2
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