Законопроект готов: Парубий раскрыл будущее церквей МП в Украине

В Верховной Раде намерены на законодательном уровне упорядочить процедуру перехода церквей Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, заявив, что предложит депутатам рассмотреть соответствующий законопроект на ближайшей сессионной неделе, передает пресс-служба Рады. Он также отметил, что документ уже готов.
По мнению Парубия, попытки Москвы спровоцировать конфликты и не дать церквям МП перейти в ПЦУ возможны.
Андрей Парубий
facebook.com/andriy.parubiy
"И поэтому должно быть общее настроение всего общества и власти — не допустить каких-либо провокаций, которые могут быть только в интересах Кремля", — сказал глава парламента.
"Этот шаг, как и получение Томоса, позволит переход в ПЦУ перерасти в большую волну, когда все украинцы из разных уголков Украины будут приходить в Украинскую церковь и становиться верующими Украинской церкви", — подчеркнул Парубий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".
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