Законопроект готов: Парубий раскрыл будущее церквей МП в Украине

В Верховной Раде намерены на законодательном уровне упорядочить процедуру перехода церквей Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, заявив, что предложит депутатам рассмотреть соответствующий законопроект на ближайшей сессионной неделе, передает пресс-служба Рады. Он также отметил, что документ уже готов.

По мнению Парубия, попытки Москвы спровоцировать конфликты и не дать церквям МП перейти в ПЦУ возможны.

Андрей Парубий facebook.com/andriy.parubiy

"И поэтому должно быть общее настроение всего общества и власти — не допустить каких-либо провокаций, которые могут быть только в интересах Кремля", — сказал глава парламента.

"Этот шаг, как и получение Томоса, позволит переход в ПЦУ перерасти в большую волну, когда все украинцы из разных уголков Украины будут приходить в Украинскую церковь и становиться верующими Украинской церкви", — подчеркнул Парубий.

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