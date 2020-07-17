В "Слуге народа" заявили о "фиаско" законопроекта Бужанского об украинском языке

"Языковой" законопроект №2362 от нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского не будет рассматриваться в Верховной Раде Украины осенью.

Об этом "Радио Свобода" 17 июля сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она назвала решение о внесении в повестку дня этого документа ошибкой.

"Поскольку к осени он [проект закона] потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020-го русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", – пояснила Кравчук.

Она добавила, что "вообще шансов пройти у этого закона не было". "Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят", – сказала политик.

Предложение "слуги" Кравчук назвала "лишним поводом для наших оппонентов с одной и с другой стороны подразнить общество".

"Мы, как комитет [по вопросам гуманитарной и информационной политики] рекомендовали его отклонить", – отметила Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL: