Закончит ли Зеленский войну на Донбассе: Пономарев поделился опасениями

Войну на Донбассе сейчас хотят закончить обе стороны – и Украина, и Россия, но для этого есть препятствия.

Как заявил в интервью OBOZREVATEL бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, в обеих странах есть силы, которые не хотят мира, потому что для них война является смыслом и источником существования.

"В России эти силы задавить легче, хоть они и пытаются торпедировать мирный процесс, но Путин все-таки может призвать своих миньонов к порядку. В Украине сложнее, что, собственно, очень сильно тормозит процесс", – отметил он.

По словам Пономарева, Владимир Путин видит, что Владимир Зеленский не в полном объеме контролирует ситуацию.

"Российский президент такую слабость не уважает, и договариваться, когда твой партнер не вполне в состоянии "ответить за базар" – это для Кремля является странным", – подчеркнул российский оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пономарев считает, что после референдума об обнулении президентских полномочий Путина в Кремле изменили стратегию по Донбассу.