"Закончилась эра!" Глава АП Богдан открестился от Коломойского

Глава Администрации президента Андрей Богдан прекратил свою адвокатскую деятельность. Это решение было принято в связи с его вступлением на должность.

Такое заявление 22 мая сделал сам глава АП на странице в Facebook. Он подчеркнул, что больше не является юристом или адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

"Закончилась эра адвокатская – началась эра государственная. Сегодня (22 мая. – Ред.) сделал важный шаг – остановил адвокатскую деятельность. Обещаю избегать вопросов, связанных конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью", – написал Богдан.

Заявление Богдана Facebook Андрей Богдан

Напомним, что Богдан возглавляет Администрацию президента Зеленского с 21 мая. Ранее он был его консультантом по юридическим вопросам. Длительное время представлял интересы людей из группы "ПриватБанка".

Еще до инаугурации Зеленского Коломойский назвал трех кандидатов на пост главы Администрации президента – соучредителя студии "Квартал 95" Сергея Шефира, своего адвоката Андрея Богдана и идеолога штаба Зеленского, юриста Руслана Стефанчука.

Андрей Богдан Facebook Андрей Богдан

Как писал OBOZREVATEL, Администрация президента под руководством Богдана получила одного первого заместителя – Сергея Трофимова и четырех заместителей – Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко и Руслана Рябошапку.

Также был опубликован указ о назначении на эту должность Елены Зеркаль, однако позже она отказалась от этого поста, а указ был удален с сайта президента.

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