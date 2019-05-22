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"Закончилась эра!" Глава АП Богдан открестился от Коломойского

5.2тЧитать материал на украинском

Глава Администрации президента Андрей Богдан прекратил свою адвокатскую деятельность. Это решение было принято в связи с его вступлением на должность.

Такое заявление 22 мая сделал сам глава АП на странице в Facebook. Он подчеркнул, что больше не является юристом или адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

"Закончилась эра адвокатская – началась эра государственная. Сегодня (22 мая. – Ред.) сделал важный шаг – остановил адвокатскую деятельность. Обещаю избегать вопросов, связанных конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью", – написал Богдан.

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Заявление Богдана

Заявление Богдана

Facebook Андрей Богдан

Напомним, что Богдан возглавляет Администрацию президента Зеленского с 21 мая. Ранее он был его консультантом по юридическим вопросам. Длительное время представлял интересы людей из группы "ПриватБанка".

Еще до инаугурации Зеленского Коломойский назвал трех кандидатов на пост главы Администрации президента соучредителя студии "Квартал 95" Сергея Шефира, своего адвоката Андрея Богдана и идеолога штаба Зеленского, юриста Руслана Стефанчука.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Facebook Андрей Богдан

Как писал OBOZREVATEL, Администрация президента под руководством Богдана получила одного первого заместителя – Сергея Трофимова и четырех заместителей – Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко и Руслана Рябошапку.

Также был опубликован указ о назначении на эту должность Елены Зеркаль, однако позже она отказалась от этого поста, а указ был удален с сайта президента.

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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Звон Владимир
Звон Владимир
А пуповину обрезать вряд ли удастся. От Коломойского так просто не уходят.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
До назви статті додам:"НА СЛОВАХ"!!! Справи покажуть.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Мельничук Олександр, скорей всего эти "справи" от выкормышей олигархов продадут нас кацапам с потрохами ((((
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Без бумажки ты какашка,а с бумажкой ЧЕЛОВЕК.
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