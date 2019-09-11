Закон Зеленского об импичменте внезапно заблокировали: что дальше

В Верховную Раду внесли проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

Проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" №1012-П от 11 сентября 2019 года зарегистрировали народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", сообщает сайт парламента.

Всего документ подготовили 13 политиков, среди них Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубив, Николай Княжицкий и другие.

Текста документа на сайте Рады пока нет. Только указано, что он поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству.

Отметим, что сейчас спикер ВР Дмитрий Разумков не может подписать закон об импичменте, поскольку, согласно регламенту, Рада сначала должна рассмотреть проект постановления об отмене решения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.

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