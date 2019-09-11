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11 сентября • обновлено в 22:17
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Закон Зеленского об импичменте внезапно заблокировали: что дальше

7.8т Читать материал на украинском

В Верховную Раду внесли проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

Проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" №1012-П от 11 сентября 2019 года зарегистрировали народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", сообщает сайт парламента.

Всего документ подготовили 13 политиков, среди них Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубив, Николай Княжицкий и другие.

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Текста документа на сайте Рады пока нет. Только указано, что он поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству.

Отметим, что сейчас спикер ВР Дмитрий Разумков не может подписать закон об импичменте, поскольку, согласно регламенту, Рада сначала должна рассмотреть проект постановления об отмене решения.

Закон Зеленского об импичменте внезапно заблокировали: что дальше

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.

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Место
Украина
Теги
Импичмент президента Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко опять не явился допрос в ГБР. А вот Ляшко, наоборот, ждёт, когда его вызовут на допрос с пристрастием.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
А они уверены, что президентом до сих пор является Порошенко.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Фракция Порошенко пожаловалась, что её в Верховной Раде посадили на галерке. -Им наоборот, радоваться надо. Ведь с галерки ближе всего до канадской границы. И вообще, галёрка истории гораздо лучше, чем - свалка.
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