"Закон ради закона!" Юрист выступил против сокращения числа нардепов: почему это глупость

Для сокращения числа народных депутатов в Верховная Рада Украины нет объективных оснований.

Об этом заявил кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк в эксклюзиве для "Гордона", приведя несколько аргументов. По его словам, если проанализировать соответствующий законопроект с точки зрения логики, здравого смысла и законотворчества, то вообще не понятно, зачем он и к чему приведет.

В первую очередь, Панасюк назвал "мифом" необходимость соответствия числа нардепов численности населения, тем более, что автор законопроекта не располагал цифрами по населению страны.

Верховная Рада Украины Українська правда

Раскритиковал юрист также и второй аргумент о том, что сокращение депутатов позволит сэкономить бюджетные средства. По его словам, в этом может помочь использование гаджетов вместо распечатки документов, а оклады депутатов не такие уж и большие на фоне других топ-чиновников.

"То есть привязка числа нардепов к вопросу экономии и численности населения страны – это глупость. Ко всему прочему, эта инициатива ведет к расшатыванию конституционной материи. Ведь в Конституции есть определенные пропорции. И их разбалансировка должна иметь конкретные причины", – предупредил Панасюк.

Он считает, что адекватного объяснения и аргументации указанной инициативе нет.

"Такое ощущение, что есть задача за год внести 20 чего-нибудь. Почему 20? А чтобы не 10. То есть это закон ради закона, не более того. Но раньше их писали и они даже до Рады не доходили, а сейчас это могут быть изменения в Конституцию. Вот в чем беда", – подытожил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВРУ поддержала в первом чтении постановление №1017 о принятии законопроекта "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины", которое подразумевает сокращение нардепов до 300.

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