Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:11
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Закон ради закона!" Юрист выступил против сокращения числа нардепов: почему это глупость

2.6т
Читать материал на украинском

Для сокращения числа народных депутатов в Верховная Рада Украины нет объективных оснований.

Об этом заявил кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк в эксклюзиве для "Гордона", приведя несколько аргументов. По его словам, если проанализировать соответствующий законопроект с точки зрения логики, здравого смысла и законотворчества, то вообще не понятно, зачем он и к чему приведет.

В первую очередь, Панасюк назвал "мифом" необходимость соответствия числа нардепов численности населения, тем более, что автор законопроекта не располагал цифрами по населению страны.

Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины

Українська правда

Новости
Законопроект о сокращении количества депутатов не проголосуют: прогноз Николая Томенко

Раскритиковал юрист также и второй аргумент о том, что сокращение депутатов позволит сэкономить бюджетные средства. По его словам, в этом может помочь использование гаджетов вместо распечатки документов, а оклады депутатов не такие уж и большие на фоне других топ-чиновников.

"То есть привязка числа нардепов к вопросу экономии и численности населения страны – это глупость. Ко всему прочему, эта инициатива ведет к расшатыванию конституционной материи. Ведь в Конституции есть определенные пропорции. И их разбалансировка должна иметь конкретные причины", – предупредил Панасюк.

Он считает, что адекватного объяснения и аргументации указанной инициативе нет.

"Такое ощущение, что есть задача за год внести 20 чего-нибудь. Почему 20? А чтобы не 10. То есть это закон ради закона, не более того. Но раньше их писали и они даже до Рады не доходили, а сейчас это могут быть изменения в Конституцию. Вот в чем беда", – подытожил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВРУ поддержала в первом чтении постановление №1017 о принятии законопроекта "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины", которое подразумевает сокращение нардепов до 300.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
13
10
Смешно
10
Интересно
7
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь\\\ ---- https://cuz.su/menso
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Тепер достатньо буде купити 151 депутата , а не 256. (256-151) * 5 тис. дол.= 525 тис. дол.* 10-15 законів = 5-8 млн. дол. економії для ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Для сокращения числа народных депутатов в Верховная Рада Украины нет объективных оснований" а как же само существование депутатов ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги