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25 февраля • обновлено в 14:52
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Ростислав Павленко
Ростислав Павленко
Народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Все статьи автора

Закон про землю потрібен Зеленському, щоб швидко розпродати 8 млн га державної землі

1.8т
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Закон, який протягує монобільшість, не створить в Україні цивілізовані правила для ефективного розпорядження землею. "Слуги" намагаються створити базар землі на зразок латифундій Латинської Америки 19 сторіччя.

Про це розповідає народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко у відео-блозі.

"Європейська Солідарність" виступає проти такого безвідповідального та безконтрольного продажу державної землі.

Запитайте у депутатів партії Зеленського, які приїдуть до вас в місто чи село: чому вони проти ретельного контролю за тим, хто купуватиме державну землю? Чому вони проти встановлення мінімальної ціни на землю? Хто буде її купувати? Що залишиться нашим діям після такого "ринку землі""?", – зауважив політик.

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Автор
Ростислав Павленко Ростислав Павленко
Место
Украина
Источник
Источник: eurosolidarity.org
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