Каждый украинец — депутат? Как Зеленский предлагает передать власть народу

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о народовластии. Он предусматривает право украинцев предлагать свои законопроекты и прямо влиять на решение Верховной Рады. Правда, как это сделать — пока неизвестно.

О чем идет речь — разбирался OBOZREVATEL.

Что изменится?

29 августа в парламенте зарегистрирован проект закона 1015, авторства Владимира Зеленского.

Он предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины, а именно в статью 93, которая четко прописывает, кто имеет право предлагать законопроекты;

Речь идет о том, чтобы дать право "народу" вносить проекты на рассмотрения Верховной Рады;

Идея в пояснительной записке аргументируется так: "Принятие и утверждение законопроекта в представленной редакции обеспечит системность, полноту, четкость и непротиворечивость конституционного регулирования общественных отношений";

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко пояснил, что законопроект вносит лишь изменения в Конституцию, но конкретно не прописывает механизм. Там будет отдельно указано, что и как пройдет регистрацию в парламенте. Также Корниенко подчеркнул, что может быть использован подход с электронным сбором подписей за тот или иной проект закона;

Отдельные нюансы будущего народовластия украинцев OBOZREVATEL рассказал и народный депутат от СН Николай Стефанчук. "Это не означает, что один человек будет субъектом законодательной инициативы. Проведем глубокий анализ, чтобы выделить то минимальное количество украинцев, которые станут субъектом".

Какова выгода украинцам?

Если идея с народовластием будет поддержана на всех этапах, то каждый совершеннолетний гражданин сможет предлагать свои идеи парламентариям.

Это можно будет сделать как самостоятельно (подать) или попросту поддержать то, что уже опубликовано. Если инициатива наберет необходимую поддержку, народные депутаты просто обязаны ее рассмотреть на заседании в парламенте.

Автор идеи Владимир Зеленский

Что есть сейчас?

В нынешней Конституции есть несколько субъектов, которые могут подавать законопроекты;

Это президент, Кабинет министров и народные депутаты. Ранее в нормах Основного закона с правом инициативы был и Национальный банк Украины;

Украинцы же не могут вносить свои проекты законов. Они могут это сделать лишь через народных депутатов, которые оформляют авторство идеи на себя, указывая реальных авторов в графе "авторский состав";

Какие минусы и плюсы?

Один из главных минусов идеи с народовластием — отсутствие понимания как и зачем это будет работать. Пока точно неизвестно, как именно "народ" будет вносить законопроекты. "Слуги народа" обещают в ближайшее время внести более детальный проект закона.

Логично предположить, что каждый украинец не получит право подавать законы. Ведь в таком случае за неделю в парламенте наберется сотни тысяч различных идей. Это в момент парализует работу парламента.

Возможно, право инициативы получат те законопроекты, которые наберут определенное количество подписей, или будут поддержаны общественными организациями. Об этом в том числе говорят и народные депутаты.

Интересный факт

Страной народовластия считается Швейцария. Именно этому государству удалось сохранить элементы прямой демократии и слаженную работу органов власти. В местном парламенте существует два типа референдумов, которые прямо связаны с инструментами принятия законов. Как пишет "Спільнота договору", это:

Обязательный — (при принятии парламентом решений из списка, указанного в Конституции или по инициативе народа по пересмотру Конституции при наличии 100 тыс. подписей);

Факультативный — (по инициативе парламента, или 8 кантонов или 50 тыс. граждан) по пересмотру любых решений государственной власти (кроме изменений в Конституции) и международно-правовым договорам, а также по вопросам унификации законодательства.

Таким образом, в случае принятия определенных решений парламентом (например, срочных законов), процедура обязательного национального референдума запускается автоматически. Принимая новый закон, парламент может сам инициировать референдум, не дожидаясь народной инициативы, что чаще всего и происходит.

OBOZREVATEL продолжает рассказывать о "Реформах Зеленского", их позитивных сторонах и рисках. Подробнее о том, как нашу жизнь хочет изменить новая власть, читайте здесь.

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