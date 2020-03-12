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13 марта • обновлено в 00:17
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Закон подписан: Зеленский допустил иностранные войска в Украину

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о допуске иностранных войск в Украину на учения в 2020 году.

Об этом сказано на сайте Верховной Рады. Законопроект №3003 был внесен Зеленским 4 февраля как неотложный, а 12 марта президент его подписал.

Закон касается украинско-американских учений "Репид Трайдент – 2020", украинско-молдавских "Юг – 2020", украинско-американских "Си Бриз – 2020", украинско-румынских "Риверайн – 2020" и украинско-британских "Вориер Вотчер – 2020".

Отметим, в Украине законодательное оформление присутствия иностранных войск на территории государства проводится каждый год.

Зеленский допустил иностранные войска на учения в Украину

Зеленский допустил иностранные войска на учения в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что США в 2020 году дадут Украине помощь на сумму $700 млн. В частности, $365 млн составит военная помощь.

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Автор
Кирилл Лютый
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