Закон об упрощении для предпринимателей в Украине сфальсифицировали, – Южанина

Закон об упрощении для предпринимателей №786 был сфальсифицирован перед тем, как его подписал президент. В частности, из него была изъята проголосованная норма о сохранении бумажной книги учета доходов, которую просили оставить предприниматели, находящиеся на упрощенной форме налогообложения. О странных изменениях в законе на своей странице в Facebook сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина.

"Насторожили непонятные сообщения одного из членов комитета, его бравада об отмене бумажной книги учета доходов, которую предприниматели регистрируют в налоговом органе. Поняла почему, в конце увидев текст закона №786 (он же законопроект №2524). Так вот, предприниматели на упрощенной системе налогообложения боролись за сохранение книги по установленной форме (и не против замены ее на электронный вид). Однако поправкой 85 было предусмотрено отмену такой книги, что дало бы основания говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога (такие намерения власти), которая и книгу заменит, и обеспечит контроль за деятельностью со стороны контролирующего органа", – рассказала Южанина.

Она также напомнила, что именно по ее предложению соответствующая поправка (85) была поставлена в подтверждение и не поддержана залом.

"А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде. Статьей 118 Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" четко предусмотрено, что сравнительная таблица к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, должна содержать окончательную редакцию статей законопроекта, который предлагается главным комитетом для принятия во втором чтении. Поэтому следствием отклонения Верховной Радой поправки 85 является принятие закона в этой части в редакции первого чтения", – подчеркнула Южанина.

Она предупредила, что вопреки регламенту во время подготовки текста принятого закона на подпись председателю парламента и президенту председателем профильного комитета был сфальсифицирован текст закона и сознательно скомпилирована редакция изменений к ведению книги учета плательщиками единого налога с двух других поправок.

"Текст поправок 84 и 89 вообще не голосовался в зале, поскольку его не было в правой колонке таблицы. Это уже даже не манипуляция, а подделка документа, за что предусмотрена уголовная ответственность. Закон не может так готовиться", – возмущается Южанина.

Закон об упрощении для предпринимателей в Украине сфальсифицировали, – Южанина

Закон об упрощении для предпринимателей в Украине сфальсифицировали, – Южанина

Закон об упрощении для предпринимателей в Украине сфальсифицировали, – Южанина

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