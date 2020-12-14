В "Слуге народа" прояснили ситуацию с законом об особом статусе Донбасса

Таша Адамович
Таша Адамович
Политика
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Закон об особом статусе Донбасса не будут менять

Менять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пока не планируется.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группе, председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин в интервью РБК-Украина. По его мнению, условием для этого может быть только прогресс в переговорном процессе между сторонами конфликта.

"Любые существенные изменения в этот закон не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ТКГ", – сказал он.

Политик отметил, что так называемую формулу Штайнмайера, о которой говорилось на нормандском саммите в Париже, включить в закон об особом статусе ОРДЛО без внесения других технических изменений невозможно.

Костин назвал режим прекращения огня на Донбассе "большим достижением". Однако вопрос обмена пленными, разминирования и допуска международного комитета Красного креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО еще необходимо решить, уточнил он.

Для этого нужно "движение со стороны российской делегации в решении", сказал он, "тогда речь может идти и о каких-то изменениях в закон об особом порядке местного самоуправления".

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО.

Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии в последний раз провели в Париже 9 декабря 2019 года. По результатам встречи было принято коммюнике относительно военного конфликта на Донбассе. Стороны согласовали ряд важных вопросов:

  • До 31 декабря Украина и Россия должны были провести обмен пленными "всех на всех".

  • Полное прекращение огня на Донбассе до конца года, за этим должно было следить ОБСЕ.

  • Обновление плана разминирования территорий.

  • Разведение сил и средств еще на 3 участках в зоне конфликта.

  • Местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без боевиков и иностранных войск.

  • Украина против федерализации. Против влияния других государств на вектор развития Украины. Она не поддерживает возможность решения конфликта путем сдачи территорий.

  • Действие Закона об особом статусе Донбасса должно быть продлено.

  • "Формула Штайнмайера" должно быть имплементирована в украинское законодательство.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на встрече "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский поставил резкий ультиматум главе России Владимиру Путину. Он пригрозил выйти из переговоров, если не будет никакого прогресса.

Это была первая за три года встреча в таком формате, и украинский президент был весьма доволен, что диалог удалось "реанимировать". Стороны даже якобы согласились снова провести переговоры через четыре месяца. Но в марте 2020 году их так и не встретились – из-за пандемии коронавируса.

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