В "Слуге народа" прояснили ситуацию с законом об особом статусе Донбасса

Менять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пока не планируется.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группе, председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин в интервью РБК-Украина. По его мнению, условием для этого может быть только прогресс в переговорном процессе между сторонами конфликта.

"Любые существенные изменения в этот закон не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ТКГ", – сказал он.

Политик отметил, что так называемую формулу Штайнмайера, о которой говорилось на нормандском саммите в Париже, включить в закон об особом статусе ОРДЛО без внесения других технических изменений невозможно.

Костин назвал режим прекращения огня на Донбассе "большим достижением". Однако вопрос обмена пленными, разминирования и допуска международного комитета Красного креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО еще необходимо решить, уточнил он.

Для этого нужно "движение со стороны российской делегации в решении", сказал он, "тогда речь может идти и о каких-то изменениях в закон об особом порядке местного самоуправления".

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО.

Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии в последний раз провели в Париже 9 декабря 2019 года. По результатам встречи было принято коммюнике относительно военного конфликта на Донбассе. Стороны согласовали ряд важных вопросов:

До 31 декабря Украина и Россия должны были провести обмен пленными "всех на всех".

Полное прекращение огня на Донбассе до конца года, за этим должно было следить ОБСЕ.

Обновление плана разминирования территорий.

Разведение сил и средств еще на 3 участках в зоне конфликта.

Местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без боевиков и иностранных войск.

Украина против федерализации. Против влияния других государств на вектор развития Украины. Она не поддерживает возможность решения конфликта путем сдачи территорий.

Действие Закона об особом статусе Донбасса должно быть продлено.

"Формула Штайнмайера" должно быть имплементирована в украинское законодательство.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на встрече "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский поставил резкий ультиматум главе России Владимиру Путину. Он пригрозил выйти из переговоров, если не будет никакого прогресса.

Это была первая за три года встреча в таком формате, и украинский президент был весьма доволен, что диалог удалось "реанимировать". Стороны даже якобы согласились снова провести переговоры через четыре месяца. Но в марте 2020 году их так и не встретились – из-за пандемии коронавируса.