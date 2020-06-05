Закон о языке могут изменить на фоне переговоров с Россией – нардеп

Заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о возможном изменении Закона о языке могло появиться на фоне переговоров Украины и России по решению конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в статье OBOZREVATEL. По мнению экспертов и политиков, не исключено, что в "Слуге народа" могут пойти на некоторые уступки по статусу русского языка в Украине, усилив защиту "прав русскоязычных".

"У нас нет проблем на языковой почве, но если политик начинает говорить о ней, это означает, что он хочет получить какую-то поддержку. Разумков мог выдать свое заявление на фоне переговоров с Российской Федерацией", – уточнил нардеп Николай Княжицкий из профильного комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Президент Владимир Зеленский и его советники время от времени намекают на притеснение нацменьшинств, которые живут в Украине, в контексте языкового вопроса. Мол, не стоит заставлять их говорить на украинском. При этом Зеленский соглашался, что у русскоязычных в Украине нет проблем, а вот жителям Донбасса можно было бы дать возможность говорить и заполнять документы на русском. Такого же мнения придерживается и его ближайшее окружение.

Русский язык в Украине 24 канал

В частности, первый помощник президента и один из его главных советников Сергей Шефир в июле прошлого года уточнял, что "нельзя вернуть Донбасс назад под контроль Украины, заставляя его говорить на украинском".

"Я считаю, что началась спекуляция на языке. Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина – на украинском", – убеждал он тогда.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что языковой закон в Украине необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан.