Закон о всеукраинском референдуме признан неконституционным

Конституционный суд Украины признал закон "О всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 года неконституционным.

Как сообщает пресс-служба суда, решение было принято в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия, так и с точки зрения его содержания.

Суд постановил, что документ полностью противоречит Основному Закону государства.

Отмечается, что при его рассмотрении в Верховной Раде было зафиксировано не персональное голосование депутатов. Приняв закон, парламент вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Закон "О всеукраинском референдуме" потерял силу со дня принятия Конституционным Судом этого решения.

Решение является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, Закон "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада приняла 6 ноября 2012, при президентстве Виктора Януковича.

Он предусматривает, что предметом референдума могут быть вопросы: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмены, потери действия или признания недействительным закона о внесении изменений в Конституцию (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона или внесения изменений в действующий закон (законодательный референдум); с любого вопроса, за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум).

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными. По мнению экспертов, принятый законом порядок принятия новой Конституции и порядок внесения изменений в Основной Закон не отвечает конституционным положением.

Как сообщал "Обозреватель", президент Украины Петр Порошенко решил внести изменения в Конституцию.