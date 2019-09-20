Кличко vs Зе: чем закончатся войны за Киев и когда ждать выборов

Украинцев в ближайшие месяцы ждут существенные перемены. После принятия нового закона “О столице”, а также окончания децентрализации, по всей стране пройдут досрочные местные выборы.

При этом в Киеве они могут состояться намного раньше, уже в декабре 2019 года. С чем это связано и кто теперь будет руководить столицей — разбирался OBOZREVATEL.

Эта статья о:

новом законопроекте "Слуги народа" про столицу;

том, что после его принятия киевляне могут напрямую обращаться к депутатам райсоветов;

политическом противостоянии команды Офиса президента и мэра Виталия Кличко;

том, когда и где именно пройдут досрочные местные выборы.

Что изменят в столице

В парламенте опубликован проект закона 2143, авторства 39 народных депутатов от “Слуги народа”. По многочисленным заявлениям из президентской партии, Верховная Рада с изменениями “правил” в столицы медлить не будет, поэтому закон “О столице” будет принят уже в ближайшее время.

Им хотят по сути разделить Киевский городской совет и администрацию. Ведь Киевсовет и мэра выбирают на выборах, а руководителя КГГА (администрации), с подачи президента назначает Кабинет министров Украины.

Из важных нововведений документа:

В Киеве создаются районы, которые будут административно-территориальными центрами. Их руководителей выберут из числа депутатов.

Райсоветы займутся:

общим средним образованием, внешкольным и дошкольным;

охраной здоровья — первичной и медико-санитарной помощью, стоматологией;

молодежными программами, спортивными сооружениями и так далее;

контролем за эксплуатацией жилья;

организацией торговли на рынках;

организацией парковки автомобилей;

благоустройством территорий, озеленением.

КГГА

Киевсовет:

образование: школы-интернаты широкого профиля, школы-интернаты узкого профиля, ПТУ;

охрана здоровья: стационарная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, специальная медицинская и стоматологическая помощь;

местная пожарная охрана;

архитектура и градостроительство;

местный архив;

содержание кладбищ;

организация городского общественного транспорта;

землеустройство;

культура и социально-экономическое развитие;

утилизация отходов.

Киевская госадминистрация (КГГА):

контроль за работой местных чиновников;

распоряжение объектами госсобственности, которые находятся в Киеве;

обеспечение реализации госпрограм в столице;

координация работы территориальных органов центральной власти в столице.

Отдельное внимание стоит уделить и главе КГГА, он занимается: организацией в столице общегосударственных и международных мероприятий, дает согласие на назначение/увольнение руководителей госпредприятий в столице, дает согласие на реорганизацию/ликвидацию госпредприятий, принимает участие в решении вопросов касательно расположения Офиса президента и других органов центральной власти.

В целом идея нового законопроекта такова: распределить ответственность между Киевсоветом, райсоветами и городской администрацией. Это приведет к усилению роли депутатов райсовета (они будут решать мелкие проблемы горожан), а также ослаблению позиции мэра и Киевсовета.

Городская администрация переберет на себя функции контролирующего органа, который будет следить за работой советов и финансовыми потоками.

Кто станет мэром и зачем это делается?

С одной стороны законопроект должен нормировать ситуацию в Киеве. Прописать, кто и за что отвечает, а также решить вечную проблему конфликта интересов между КГГА и мэрией. И это хорошо.

С другой — это политический инструмент для борьбы за столицу. Ни для кого не секрет, что между Офисом президента и мэром Киева Виталием Кличко сразу же после президентских выборов началось открытое противостояние. В ОП, понимая высокий рейтинг президента и “Слуги народа”, не против взять власть и в столице, учитывая и тот факт, что Кличко был сторонником 5-го главы государства Петра Порошенко.

Глава ОП Андрей Богдан и мэр Киева Виталий Кличко 24

К тому же столица является финансовым центром страны, где сосредоточены крупные потоки, а также фактический контроль за улицей. Не зря же именно в Киеве проходят все крупные акции или протесты.

Сделать это хотят в несколько этапов:

Принять закон о столице, существенно урезав полномочия мэра;

Объявить досрочные выборы в Киеве.

“Война” уже началась, стороны обменялись первыми ударами. Так, 4 сентября новый Кабинет министров отправил Кличко в отставку с должности главы КГГА. Виталий Кличко в ответ уже встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который высказал ему поддержку.

Джулиани и Кличко

Главная претензия к городскому голове — якобы есть группы влияния, которые воздействуют на Кличко и он, мол, не может быть эффективным менеджером. В то же время сам Виталий Кличко на своем брифинге заявил: за время его работы бюджет столицы вырос в несколько раз, отремонтированы километры дорог, реализованы инфраструктурные проекты.

Главный же аргумент действующей городской власти — столицей должен управлять тот, кого выбрали киевляне.

В партии "Голос", к примеру, считают этот законопроект попыткой президента усилить свою власть. Поэтому там уже рассматривают идею подать альтернативный проект закона.

"Мы не соглашаемся с разделением полномочий главы КГГА и мэра. Две недели назад агентство "Рейтинг" провело исследование и стало известно, что 70% киевлян не согласны с разделением полномочий. Чтобы избираемый мэр Киева получил меньше, чем назначенный глава городской администрации. Мы согласны с укрупнением райсоветов, но есть много аспектов, которые нужно проработать", — рассказала OBOZREVATEL нардеп Кира Рудик.

По словам источников OBOZREVATEL в “Слуге народа”, выборы пройдут уже в декабре 2019 года. К этому готовы в партии, правда, с кандидатурой потенциального выдвиженца партии еще не все понятно. В кулуарах говорят об экс-руководителе телеканала 1+1, а ныне народном депутате Александре Ткаченко, а также о фронтмене "Квартала-95" Евгении Кошевом.

В команде Виталия Кличко решили принять вызов и готовится к досрочным местным выборам. В четверг, 19 сентября, мэр Киева призвал парламент распустить Киевсовет и объявить перевыборы.

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