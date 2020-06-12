Двойное гражданство, особый статус Донбасса и второй язык: какие возможности открывает закон о референдуме

Однако эксперты по кибербезопасности считают, что это создаст риски для фальсификации результатов

Во фракции "Слуга народа" уже озвучили первые вопросы, которые могут быть вынесены на голосование

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о референдуме, который реализует конституционное право украинцев на волеизъявление. Народные депутаты уже обсуждают перечень вопросов для голосования.

В частности, речь идет о разрешении двойного гражданства, ослаблении в языковом вопросе и особом статусе Донбасса, который может создавать риски для национальной безопасности. Какие плюсы и минусы заложены в проект закона о референдуме – разбирался OBOZREVATEL.

Есть ли причины для беспокойства

Крупнейшая фракция парламента "Слуга народа" считает, что нет. Проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум" был одним из предвыборных обещаний Зеленского. Как объяснила в комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, документ не создает никаких рисков, а прописывает механизм проведения референдума.

После того, как в 2018 году Конституционный суд признал нелегитимным принятый в 2012 году закон "О всеукраинском референдуме", проведение народного голосования в Украине заблокировано. Поданный законопроект должен урегулировать этот вопрос.

В частности, его создание ускорили из-за решение президента вынести на всеукраинское голосование вопрос о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам в рамках реформы рынка земли.

Владимир Зеленский

"Очевидно, что мы его не сразу вынесем, потому что сначала нужно, чтобы сам рынок запустили, и люди увидели, как он работает, а это будет с июля 2021", – сказала Кравчук.

Второе – двойное гражданство. "Единственное гражданство у нас прописано в первом разделе Конституции. Согласно представленного документа на референдуме может изменяться только три раздела Конституции – I, III, XIII", – объясняет нардеп.

Как только законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады, наибольший интерес вызвал пункт, позволяющий голосовать за изменение территории Украины. Кравчук сразу отмечает, что это прописано в статье 73 третьей главы Конституции.

"Действительно, вопрос об изменении территории Украины решается исключительно на общенациональном референдуме. Но это фактически ратификация международных договоров, и в законе это прописано", – сказала она.

Поэтому народная избранница успокаивает, что этот пункт не означает возможного вынесения на голосования вопроса о признании Крыма российским или же отделения Донбасса от Украины. Кравчук напоминает, что на референдум нельзя выносить то, что ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность страны.

Евгения Кравчук Лига.net

"Еще будет закон о местном референдуме, и здесь мы должны быть особенно осторожными. Работа над текстом еще не началась, но нам нужно будет избежать любых лазеек для проявления сепаратизма. Вот здесь может быть больше рисков", – говорит нардеп.

Из наиболее острых вопросов, который также обсуждался как возможное для вынесения на референдум – предоставление особого статуса Донбасса. Однако Кравчук отмечает, что по этой теме власть уже озвучивала свою позицию и наотрез отказалась от такого решения.

"Исходя из этого, возможно, будут вынесены переходной период, переходное правосудие или ослабление по языковому вопросу. Но я это сейчас теоретически говорю. Что точно не будет обсуждаться на референдуме, так это темы, которые стоят за "красной линией", – заявила она.

Однако ее коллега по фракции "Слуга народа", Максим Бужанский в комментарии OBOZREVATEL сказал, что вопрос Донбасса регламентируется Минскими договоренностям, но, если стороны придут к какому-то решению, его можно поставить на голосование.

"Мы еще не подошли к тому моменту, чтобы вопрос статуса Донбасса выносить на референдум. Кроме того, мы взяли на себя обязательства и трудно выносить то, что мы должны делать и так. Другое дело, что можно попросить мандат у граждан Украины, если будут приняты какие-то решения", – считает нардеп.

Тем не менее, есть ли риски для национальной безопасности?

Оппоненты считают, что да, потому что референдум как инструмент открывает пророссийским силам возможности для продвижения вопросов, которые могут угрожать национальной безопасности и интересам Украины.

Например, экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский уверен, что вполне возможно протянуть голосование за закрепление особого статуса Донбасса в Конституции. В случае "позитивного" результата это позволит ОРДЛО применять право вето на все решения парламента, которые так или иначе касаются деятельности оккупированных регионов. Таким образом, законотворческая деятельность будет полностью парализована.

Павел Жебривский Лига.net

"Парламент голосует законопроект о пенсионной реформе, он же касается пенсионеров тех территорий. Или закон о бюджете, они себе решат, что им нужно столько-то денег, и применят право вето", – отметил Жебривский OBOZREVATEL, добавляя, что следовательно у власти ОРДЛО будет больше полномочий, чем у президента.

Вторая опасность – возможность выносить на голосование те темы, которые по политическим мотивам боятся принимать народные депутаты. В частности, под вполне справедливыми лозунгами, что воля народа выше решения власти, на референдуме можно решить проблему с подачей воды в Крым, что поставит под вопрос незаконность аннексии полуострова.

Третий риск – голосование относительно двойного гражданства, что фактически легализует российские паспорта на Донбассе и создаст предпосылки для массовой паспортизации граждан Украины со стороны Венгрии, Румынии и Болгарии.

"Когда Резников (вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. – Ред.) показывает российские паспорта представителей ОРДЛО в ТКГ, а значит и невозможность их пребывания там, то референдум фактически легитимизирует получение российского паспорта представителями ОРДЛО. А потом мы же прекрасно знаем политику РФ по защите русскоязычных", – заявил политик.

"Украина потеряет контроль над пограничными населенными пунктами, где жители имеют или болгарские, или венгерские, или румынские, или русские корни. Это та ползучая федерализация, которую нам хотят подсунуть", – отметил он.

Электронное голосование

Возможность проведения электронного голосования во время референдумов в Офисе президента называют "ключевой новацией". Правда, пока в стране не могут проводить подобные голосования, для этого хотят создать специальную "автоматизированную информационно-аналитическую систему".

А вот соучредитель "Украинского киберальянса" Андрей Баранович считает это не лучшей идеей президента, более того, она может быть опасной для страны. Эксперт напоминает, что подобные проекты существовали в Швейцарии, Франции, Финляндии, Норвегии и Эстонии. Кроме последней, все отказались от удаленного голосования из-за очень высоких рисков взлома системы.

Введение электронного голосования на референдуме может быть опасным pixabay

"Все мы помним, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы и государственную деятельность по всему миру. И естественно, если закон вступит в силу, то я не исключаю, что РФ может вмешаться и подтасовать электронные результаты в свою пользу по Крыму и Донбассу", – заявляет он OBOZREVATEL.

Киберексперт отмечает, что "дырявая" система станет большим полем возможностей для махинаций с результатами голосования на референдумах.

"Голосовать смогут и те, кто права голоса не имеет, в том числе и из России, или с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В электронную систему невозможно поместить наблюдателя. И специалисты по информационной безопасности, программисты и другие не смогут на 100% ручаться, что система работает именно так, как задумано", – пояснил он.

К тому же, в отличие от децентрализованной традиционной системы голосования на избирательных участках, где возможность провести махинации на всех точках почти невозможна, для электронного голосования участок только один.

Как объясняет эксперт по кибербезопасности, если там найдется хотя бы один фальшивый голос, то выборы будут полностью скомпрометированы.

Следователь, закон о референдуме действительно необходим, чтобы люди могли использовать свое конституционное право участвовать в управлении государственными делами. Но с другой стороны, документ может стать инструментом в руках определенных сил для дестабилизации ситуации в стране и принятия решений, которые противоречат принципам национальной безопасности Украины.

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