Украинским СМИ грозит цензура: в законопроекте Ткаченко о медиа нашли скандальные моменты

Законопроект о медиа, который внесла группа народных депутатов во главе с Александром Ткаченко, грозит введением в Украине цензуры и фактический "охоты на ведьм" в этой сфере.

Детальный анализ документа который зарегистрировали в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, провели в материале "Украинской правды". Примечательно, что после отставки министра культуры Владимира Бородянского, именно инициатива Ткаченко вышла на первый план.

Интересно, что Ткаченко, как и президент Владимир Зеленский, в команде которого продвигает свои идеи теперь уже нардеп – выходцы из медиапространства. Однако годы работы на ТВ не помешали им придумать жесткие рамки для современных СМИ.

В законопроекте Ткаченко о медиа нашли скандальные моменты

В чем суть изменений

В пояснительной записке группа авторов во главе с Ткаченко отмечает, что действующее украинское законодательство в сфере медиа устаревшее и не соответствует современности, игнорируя интернет-СМИ.

В связи с этим предлагается распространить надзор со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на все медиа.

Вместе с тем появляется сложная система штрафов и наказаний вплоть до ликвидации и запрета.

Также вводится особая политика СМИ касательно российской агрессии. По словам Ткаченко, сейчас в Украине нет механизмов защиты национального медиапространства и информационной среды, которое способно противостоять гибридной войне, которую ведет Россия.

В статье 4 сказано, что запрещается цензура в сфере медиа и незаконное вмешательство в деятельность СМИ со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, политических партий и тому подобное.

Однако прописано, что если должностное лицо является автором распространяемой информации или дала интервью, то она имеет право требовать предварительно согласовать текста.

Закон о медиа Ткаченко: украинским СМИ грозит цензура Fleepik

Надзор и штрафы

Органом государственного регулирования медиа, а также органом надзора согласно проекту станет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Он будет наказывать за распространение запрещенных материалов.

Помимо типичных запрещенных данных, направленных к примеру на дискриминацию или преступления, табу устанавливается на российскую пропаганду. Агрессии Кремля посвящен отдельный раздел.

В связи с аннексией Крыма и военными действиями на Донбассе в СМИ запрещены:

материалы, которые популяризируют или пропагандируют российские государственные органы, их должностных лиц, а также лиц и организаций, контролируемых РФ. В частности, их заявления с оправданием вооруженной агрессии или аннексии территории Украины;

недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора в Крыму и на Донбассе;

программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых являются лица из перечня лиц, которые создают угрозу медиапространства Украины;

положительное освещение деятельности российских органов власти.

Размер штрафа в случае нарушения будет устанавливать Нацсовет. Размер взысканий будет стартовать от нескольких тысяч до сотен тысяч гривень.

Владельцев онлайн-медиа за нарушение оштрафуют в размере от одного до 5 размеров минимальной заработной платы (от 4723 до 23615 гривен). Другие санкции, которые распространяются по интернет-СМИ – это временное блокирование или запрет на территории Украины. Кроме этого возможно аннулирование лицензии и отмены регистрации.

В законопроекте Ткаченко нашли намек на цензуру 24 канал

В чем угроза

На опасность проекта Ткаченко указал международный эксперт по свободе слова и регулирования медиа, бывший советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Джоан Барата.

Он считает необходимым гарантировать в новом законе о медиа независимость Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания от власти или бизнеса.

Также украинским законодателям советуют ввести дополнительные требования относительно членства в регуляторе. В частности, возглавить совет, по мнению эксперта, имеет человек с опытом топ-руководства в СМИ, регулирования нормативных и этических медиавопросов.

Раскритиковал эксперт и предложения по информации, которую нельзя распространять на территории Украины.

"В соответствии с международными стандартами, только прямые призывы к совершению преступлений или насилия, враждебной дискриминации по национально-этническому и религиозному признаку могут быть ограничены законодателем или любым другим государственным органом. Высказывание противоречивых мнений, даже в тех случаях, когда они противоречат широким общественным настроениям, могут стать неприемлемыми или оскорбительными для значительной части населения, надежно защищены свободой выражения взглядов", – пишет Барата.

Лишение лицензий медиа-нарушителей эксперт назвал "чрезмерной и непропорциональным мерой".

По его мнению, это может привести к угрожающему эффекту в украинской медиасфере, а также использоваться властью как инструмент для цензуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Общественного телевидения Украины Зураб Аласания заявил, что любые попытки украинской власти законодательно регулировать интернет смехотворны.

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