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2 марта • обновлено в 15:55
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Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Все статьи автора

Закон о люстрации будет отменен

3.1т

По люстрации. С очень высокой вероятностью будет отменен соответствующий закон, а перед этим будет соответствующее решение КС.

Во-первых, есть уже решение ЕСПЧ и с ним придется считаться.

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Во-вторых, абсолютно очевидно, что закон о люстрации ограничивал права и свободы по принципу групповой политической ответственности, а не персональной и правовой. Но КС придется принимать очередное соломоново решение, чтобы государство не подставилось с выплатой огромных компенсаций незаконно уволенным.

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Автор
Владимир Фесенко Владимир Фесенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Владимира Фесенко
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фил филька
фил филька
вот еще один извращенный закон-мутант рожденный майданом затухает. осталось еще закон про амнистию преступлений майдановцев отменить. вот тогда упороши разбегутся кто куда)
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