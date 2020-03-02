Закон о люстрации будет отменен

По люстрации. С очень высокой вероятностью будет отменен соответствующий закон, а перед этим будет соответствующее решение КС.

Во-первых, есть уже решение ЕСПЧ и с ним придется считаться.

Во-вторых, абсолютно очевидно, что закон о люстрации ограничивал права и свободы по принципу групповой политической ответственности, а не персональной и правовой. Но КС придется принимать очередное соломоново решение, чтобы государство не подставилось с выплатой огромных компенсаций незаконно уволенным.

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