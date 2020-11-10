Закон о легализации марихуаны уже готовят, – Арахамия

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде уже готовит законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом на брифинге заявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия. Видео с его выступления опубликовал канал "112 Украина" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам нардепа, документ призван регулировать вопросы применения этого вещества при производстве лекарств.

"Там есть два принципиальных подхода. Первый – разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти по пути импортозамещения", – рассказал Арахамия.

Также "слуга" добавил, что соответствующая рабочая группа, которая будет разрабатывать проект закона, уже создана.

Как сообщал OBOZREVATEL: