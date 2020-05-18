Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что законопроект о двойном гражданстве фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса.

Как она отметила в интервью журналистам, это фактически даст возможность признать оккупационные администрации и легализовать их участие в украинских местных выборах, передает пресс-служба "ЕС".

"Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожение украинской армии. Обратите внимание, что в повестке дня нет ни одного закона, который касается экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины", – подчеркнула Геращенко.

Закон о двойном гражданстве легализует российские паспорта на Донбассе - Геращенко

Она напомнила, что аннексия украинского Крыма началась с незаконной паспортизации населения полуострова.

"Сегодня Путин пачками раздает на оккупированном Донбассе паспорта. И украинская власть заявляет при этом на полном серьезе, что она там собирается проводить выборы одновременно с местными выборами по всей территории Украины", – отметила Геращенко.

Она предостерегла, что такая инициатива легализует террористические группировки на Донбассе.

"А кто будет выбирать украинскую власть там? Люди с российскими паспортами? Это просто будет легализация марионеточных режимов, это будет просто подыгрывание тезисам Кремля о "гражданском конфликте" и это будет полная сдача национальных интересов", – подчеркнула сопредседатель фракции "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на этой неделе намерена рассмотреть президентский законопроект №2590 о двойном гражданстве в Украине.