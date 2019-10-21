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21 октября • обновлено в 17:14
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Особый статус для Донбасса: в "Слуге народа" дали громкое обещание

1.9т Читать материал на украинском

Закон об особом статусе отдельных районов Донбасса будет разработан в Верховной Раде Украины без участия других стран, в частности, России.

Такое заявление на круглом столе в понедельник, 21 октября, сделал народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает "Интерфакс-Украина".

"При предыдущем президенте для того, чтобы ему начать переговоры в "нормандском формате", был принят специальный закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Мы этот закон не будем принимать без обсуждения с обществом", – сказал он.

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В "Слуге народа" дали громкое обещание по Донбассу

В "Слуге народа" дали громкое обещание по Донбассу

donbasssos.org

Качура успокоил украинцев, заявив, что в написании закона не будет участвовать Российская Федерация. "Его не будут писать иностранцы, РФ, он будет написан в украинском парламенте, вместе, в открытом диалоге с украинским народом", – пояснил нардеп.

При этом на замечание представительницы фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко о том, что упомянутый закон касается особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не особого статуса, Качура отметил, что в обществе его знают именно в последней формулировке.

Качура сделал заявление о Донбассе

Качура сделал заявление о Донбассе

Цензор.НЕТ

Парламентарий оправдал президента Владимира Зеленского, заверив, что в его стратегии нет никакой капитуляции.

"Мы с вами находимся на одной стороне, по другую сторону – все остальные. Давайте сейчас внутри страны сконцентрируемся на единстве, чтобы мы сообща сформировали сильную позицию и достигли результатов", – призвал он.

По словам Качуры, есть два плана – "А" и "Б", но второй не разглашают, поскольку еще не время "раскрывать карты".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко заявил, что Верховная Рада Украины и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса.

Около 56% украинцев выступили против предоставления оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Ирина Геращенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины Донбасс
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Serov Oleg
Serov Oleg
даешь больше народных республик!недоразумение 404 должно прекратить свое существование..
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Викручуються опариші Зелені.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Скоро вы будите обсуждать статус Харькова, Одессы и Николаева ...
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Попович Олег
Попович Олег
Григорьев Григорий, морда не треснет свинорус от хотелок?
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