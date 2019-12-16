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16 декабря • обновлено в 15:43
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Борис Филатов
Борис Филатов
Мэр Днепра Все статьи автора

Закон о децентрализации: к Запорожью можно присоединить Луну

2.2т

Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик.

Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например, посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в "новой территориальной громаде".

А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ).

А можно из Днепра сделать 8 громад.

Или 16.

Или 32.

Опять же в турборежиме 226-ю голосами.

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А можно без изменений в Конституцию объединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из "За життя", а во второй - из "Голоса".

Или присоединить к Запорожью Луну.

Просто потому, что хочется.

...

Ад.

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Автор
Борис Филатов Борис Филатов
Место
Украина
Тег
законопроект
Источник
Источник: Facebook Бориса Филатова
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Европейский Афганистан получится вполне.
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