Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик.

Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например, посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в "новой территориальной громаде".

А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ).

А можно из Днепра сделать 8 громад.

Или 16.

Или 32.

Опять же в турборежиме 226-ю голосами.

А можно без изменений в Конституцию объединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из "За життя", а во второй - из "Голоса".

Или присоединить к Запорожью Луну.

Просто потому, что хочется.

...

Ад.

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