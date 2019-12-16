Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик.
Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например, посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в "новой территориальной громаде".
А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ).
А можно из Днепра сделать 8 громад.
Или 16.
Или 32.
Опять же в турборежиме 226-ю голосами.
А можно без изменений в Конституцию объединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из "За життя", а во второй - из "Голоса".
Или присоединить к Запорожью Луну.
Просто потому, что хочется.
...
Ад.
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