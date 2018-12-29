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Закон о Черном море: в России изошлись желчью из-за решения Порошенко

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Подписанный президентом Петром Порошенко Закон "О прилегающей зоне Украины", который расширяет зону контроля в Черном море, вызвал гневную реакцию в российских политиков.

Как передает "РИА Новости", зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что Россия не обязана признавать морские границы Украины из-за того, что она разорвала договор о дружбе с Москвой.

"На самом деле, у нас всякие отношения с Украиной расторгнуты по инициативе украинской стороны. Петр Алексеевич Порошенко разорвал отношения с Российской Федерацией, поэтому у нас никаких обязательств на признание украинских границ не существует", — заявил Шерин.

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В свою очередь член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил мнение, что Украина таким образом хочет "подвести правовую основу под свои провокации в Азовском море".

"Закон явно не вписывается в действующий и поныне российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря. Согласно ему, подобные решения должны приниматься только коллегиально", - отметил Клинцевич.

"И наша реакция будет соответствующей. Думаю, что Россия в плане судоходства на Азовском море никаких принципиальных изменений вносить не будет", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна c 24 моряками.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Черное море
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Россия проиграла войну в Украине-эксперты! Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе! Россия Банкрот и недогосударство! Путин разорил россию и обокрал ее!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Верещат иуды гундяевские ,караван идёт свинособака лает
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