Закон о Черном море: в России изошлись желчью из-за решения Порошенко

Подписанный президентом Петром Порошенко Закон "О прилегающей зоне Украины", который расширяет зону контроля в Черном море, вызвал гневную реакцию в российских политиков.

Как передает "РИА Новости", зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что Россия не обязана признавать морские границы Украины из-за того, что она разорвала договор о дружбе с Москвой.

"На самом деле, у нас всякие отношения с Украиной расторгнуты по инициативе украинской стороны. Петр Алексеевич Порошенко разорвал отношения с Российской Федерацией, поэтому у нас никаких обязательств на признание украинских границ не существует", — заявил Шерин.

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В свою очередь член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил мнение, что Украина таким образом хочет "подвести правовую основу под свои провокации в Азовском море".

"Закон явно не вписывается в действующий и поныне российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря. Согласно ему, подобные решения должны приниматься только коллегиально", - отметил Клинцевич.

"И наша реакция будет соответствующей. Думаю, что Россия в плане судоходства на Азовском море никаких принципиальных изменений вносить не будет", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна c 24 моряками.