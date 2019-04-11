Закон не поможет: названа причина, почему в Украине невозможен импичмент президенту

В Украине любой закон об импичменте президента, в случае его принятия, будет противоречить Конституции Украины. Поэтому процедуру отстранения главы государства от власти необходимо начинать с изменений в Основной закон.

Почему президент Украины может не бояться импичмента, объяснил в эфире ObozTV эксперт по конституционному праву, юрист Богдан Бондаренко.

Как отметил эксперт, в Украине можно объявить перевыборы парламента, но президенту импичмент не грозит из-за того, что статья 111 Конституции Украины слишком сложная для его осуществления.

Бондаренко объяснил, как процедура отстранения президента от власти прописана в Основном законе: "Если коротко – 226 депутатов начинают процедуру, 226 депутатов создают временную следственную комиссию, ВСК собирается и должна принять позитивный вывод относительно того, что в действиях президента есть состав преступления или государственной измены. После этого 300 депутатов голосуют "за", после этого Верховный суд дает позитивный вывод, Конституционный суд дает позитивный вывод на эту процедуру и 338 народных депутатов объявляют импичмент президенту".

По словам юриста, данная процедура невозможна, "потому что она слишком сложная и громоздкая, и у президента все равно есть фракция в парламенте, которая будет способна заблокировать даже последнее голосование".

"Когда наши политики говорят о необходимости закона об импичменте президенту, они очень классно поднимают тему импичмента. Но любой, даже идеальный закон, не поможет, потому что закон не должен противоречить Конституции", – заявил Бондаренко.

По мнению эксперта, Конституция установила четкую процедуру импичмента, но она слишком сложная и ее надо упрощать

"Есть две модели импичмента. Политическая – когда парламент принимает решение, что президент в этой модели не является эффективным, он мешает, он нелегитимен. Ему объявляют импичмент и начинаются перевыборы. Второй вариант – когда президент совершает какое-нибудь преступление. У него есть неприкосновенность, по нему нельзя открывать уголовное дело, но парламент собирается, видит в его действиях состав преступления, и за это ему объявляет импичмент. Каждая из этих процедур делается в два, максимум три этапа… У нас ничего реалистичного в этой процедуре нету. Срастили эти две модели в одну, и вышел такой гибрид", – объяснил он.

Бондаренко подчеркнул, что для изменения ситуации надо менять статью 111 Конституции Украины, и за это должны проголосовать не менее 300 депутатов в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что до сих пор не снял вето с закона "Об импичменте", поскольку он нуждается в тщательной доработке и обсуждении в Верховной Раде.

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