Закон не писан? OBOZREVATEL призывает проверить "троянского коня" от "Слуги народа"

Партия президента Украины "Слуга народа" так и не сдержала громкое обещание избавиться от всех сомнительных личностей в своем избирательном списке.

Анонсированная на всю страну фильтрация оказалась не такой уже и тщательной и внезапно споткнулась об одного из самых скандальных кандидатов – Андрея Холодова (№22 в списке). Бизнес с другом Путина, двойное гражданство и вилла в Австрии за €6 млн почему-то не вызвали интереса у политсилы Владимира Зеленского.

Есть и еще один важный момент. Сознательно нарушая закон о выборах народных депутатов, "Слуга народа" пропустила в список кандидата, который, по ощущениям OBOZREVATEL, практически не жил в Украине на протяжении последних 5 лет. Согласно предварительным подсчетам, суммарно он отсутствовал в стране от 135 до 330 дней в год.

В списке "Слуги народа" оказался скандальный кандидат Андрей Холодов Коллаж

OBOZREVATEL обращается к правоохранительным органам с просьбой подтвердить или опровергнуть данные предположения. Кроме того, мы просим обратить на это внимание президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Государственное бюро расследований, первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова и главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

OBOZREVATEL составил список возможных дат с 2015 по 2019 год, когда Холодов теоретически мог въезжать на территорию Украины и выезжать с нее (см. таблицу).

Напомним, согласно закону о выборах, стать кандидатом в народные депутаты может украинец возрастом от 21 года, который проживает на территории страны в течение последних пяти лет.

По данным источников, кандидатуру Холодова внес влиятельный силовик, который планирует устроить передел табачного рынка и из-за которого журналисты и общественники не могут или боятся распространять информацию о кандидате.

№22 избирательного списка "Слуги народа" Андрей Холодов Багнет

Возникает вполне логичный вопрос: как партию Зеленского заинтересовала персона со столь неоднозначным прошлым, ведь "Слуга народа" публично обещала привести новые лица в политику. О таких ли новых лицах шла речь?

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кто такой Андрей Холодов и почему он должен был попасть под чистку "Слуги народа" одним из первых:

Холодов владеет элитным жильем в Вене, которое записано на его жену – дизайнера свадебных и вечерних платьев Екатерину Шаховскую. Как выяснили расследователи проекта "Схемы: коррупция в деталях", в 2013 году кандидат в нардепы приобрел недвижимость в столице Австрии стоимостью 6 миллионов евро. Вилла расположена на Лайнцер штрассе в элитном районе Хитцинг в пяти минутах ходьбы от дома, где последние 5 лет живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Андрей Холодов с женой Екатериной Шаховской Схемы

Холодов известен как "король табачных киосков" . По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком. Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко. Эти данные подтверждаются скриншотами со страницы украинской ведущей в Instagram, где она выложила фотографии на фоне церкви. На фото Марченко позирует вместе с Шаховской, а в подписи к фото указано: "Катюша, мамочка моего крестника".

Оксана Марченко крестила сына Андрея Холодова и Екатерины Шаховской

Оксана Марченко крестила сына Андрея Холодова и Екатерины Шаховской

В комментарии "Схемам" глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что ему известно о родственных связях Холодова с супругой Медведчука. "Насколько я знаю, он кум не Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", – сказал Разумков.

Холодов также имеет коммерческие связи с партнерами и супругой Медведчука, что можно проследить по цепочке номеров и одинаковых адресов.

Одна из принадлежащих кандидату от "Слуги народа" компаний – ООО "Фаворит-М" – зарегистрирована в Киеве, по ул. М. Грушевского, дом 28/2. По этому же адресу зарегистрировано еще несколько фирм: ОО "Фуд Арт Груп", "Партнер-Капитал Плюс", "Интертрансгал" и "Джако Технолоджи Украина". Причем при регистрации "Парнтер-Капитал Плюс" и "Итертрансгал" указали тот же номер телефона (0442537635), что и в компании "Фуд Арт Групп". Скорее всего, указанные адреса, как и номера телефонов, использовали только при регистрации и для получения писем.

OBOZREVATEL позвонил по номеру, который является контактным, сразу в трех компаниях, однако собеседник отказался общаться, а на вопрос, принадлежит ли этот номер офису одной из фирм, повесил трубку. Что интересно, в "Джако Технолоджи Украина" при регистрации указали тот же номер, что и "Укрбудтрестсервис", учредителем которой является Вячеслав Михайлович Черепаня. У него сразу несколько фирм в совместной собственности с женой Медведчука.

№22 избирательного списка "Слуги народа" Андрей Холодов пресс-служба "Слуги народа"

Холодов имеет двойное гражданство . Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом. В 2017 году Фукс и Микитась хотели купить "Проминвестбанк" – "дочку" российского "Внешэкономбанка", но НБУ не разрешил сделку, поскольку они не предоставили документы для проверки потенциальных инвесторов на предмет требований законодательства Украины. Через покупку "Проминвестбанка" олигархи хотели стать крупнейшими кредиторами ПАО "Укрзалізниці", и за счет УЗ помочь путинскому банку вывести деньги из Украины.

Павел Фукс и Максим Микитась

Холодов уже длительное время не проживает на территории Украины. Журналисты обратились в Государственную пограничную службу с просьбой разъяснить, находился ли он за границей более 180 дней за год или же дольше трех месяцев подряд. Однако по состоянию на 8 июля ответа от них не последовало.

Днем 8 июля стало известно, что партия "Слуга народа" отказалась исключать Андрея Холодова из избирательного списка политической силы.

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