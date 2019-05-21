"Закон не нарушил": Богдан жестко высказался о назначении главой АП

Юрист Андрей Богдан, который недавно возглавил Администрацию президента Украины, заявил, что эту должность вывели из-под закона о люстрации.

Он также подчеркнул, что попал под данный закон "абсолютно несправедливо", пишет ТСН.

По его словам, он разоблачил коррупционную схему, по которой из госбюджета выводились миллиардные суммы. Создателем этой схемы Богдан назвал одного из авторов закона о люстрации, однако не озвучил конкретное имя.

Он добавил, что предшественники, принимая закон, вывели из государственной службы должности и главы АП, и его заместителей.

"Поэтому в этом нет никакого нарушения ни норм морали, ни норм закона", – сказал юрист.

"Господин [Егор] Соболев в своей жизни получил один единственный яркий всплеск информационного хайпа: он был одним из проводников законов о люстрации. И настолько непрофессионально прописан закон, что все, кто хотел из-под действия этого закона выйти, под люстрацию не попали", – сказал Богдан.

Андрей Богдан dniprograd.org

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны. О том, кто и какую должность получил, читайте по ссылке.

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