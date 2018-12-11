''Закон был нарушен'': нардеп объяснила решение суда по Насирову

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был уволен с нарушением закона – именно поэтому Окружной административный суд Киева восстановил его в должности.

Об этом в эфире ObozTV сообщила народный депутат от БПП Ирина Суслова, комментируя резонансное судебное разбирательство.

"Из медиа и из открытых источников мы видим, что увольнение произошло по представлению министра финансов. По процедуре, должно было быть представление премьер-министра или Комиссии по вопросам высшей государственной службы. Комиссия по вопросам высшей госслужбы говорит, что такого представления не делала, и, соответственно, не видит оснований для увольнения", – отметила нардеп.

Суслова напомнила, что решение по Насирову на рассмотрение Кабмина выносил не премьер-министр, а министр финансов Александр Данилюк.

"Суд дает оценку и говорит о том, что были нарушены отдельные статьи отдельных законов, увольнение было незаконным", – подчеркнула она.

Как объяснила депутат, в случае, если Кабмин подаст апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, точку в деле должен поставить суд высшей инстанции.

"По моему мнению, как члена комитета по правам человека, в этой истории плохо, что открываешь любой сайт новостей, и очень много людей дают оценочные суждения. Не могут сегодня ни депутаты, ни общественность, ни кто-либо другой принимать решения, насколько справедливое решение вынес суд. Для этого есть суды высшей инстанции", - отметила Суслова.

"У нас если человек популярен или непопулярен, общество принимает решение, поддержать его или нет. Далее мы говорим – "этот человек виноват", и неважно, что суд не доказал, виновен он или нет. Это создает медийное давление на судей, которые принимают решения", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Таким образом, суд признал, что отстранение Насирова в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными.

Окружной административный суд Киева также приказал выплатить Насирову компенсацию в размере 184 тысячи гривен — сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

С 5 мая 2015 года Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу, занимая один из ключевых постов в экономическом блоке украинской власти. Ведомство создали на месте упраздненных во времена президентства Виктора Януковича Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Насиров получил должность, пройдя отбор на открытом конкурсе.

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Насирова. Сам политик назвал дело против него заказным.

Напомним, что Роман Насиров подавал иск против Кабинета министров и ГФС. В нем он требовал отменить незаконное решение Кабмина об увольнении, восстановить его в должности и компенсировать заработную плату за период невозможности исполнять свои служебные обязанности. В итоге суд постановил выполнить все требования в полном объеме.

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