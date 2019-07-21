"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах

Reuters удалось сделать фотографию президента Украины Владимира Зеленского, выходящего из кабинки для голосования во время внеочередных выборов в Раду.
На снимке глава украинского государства выглядывает из-за шторки, потирая нос.
На этот факт обратили внимания в сети, считая, что именно таким президента Украины и увидят люди во всем мире.
"Закладку ищет, Ленка на шухере", "Шут так и остался шутом", "Ленка, за кого мне голосовать?", "Закинулся простов кабинке", "Ку-ку", "А Порошенко уже ушел?", - пишут в комментариях.
це - світлина #Reuters.— Роман Москаль (@RomanMoskal70) July 21, 2019
так, на жаль, сьогодні побачить світ #Україну та нашого Президента @ZelenskyyUa @VZelenskyy (( pic.twitter.com/qzqPMDSkSu
Как сообщал OBOZREVATEL, супруга президента Украины Елена Зеленская появилась на избирательном участке в стильном образе.
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