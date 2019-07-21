"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах

Reuters удалось сделать фотографию президента Украины Владимира Зеленского, выходящего из кабинки для голосования во время внеочередных выборов в Раду.

На снимке глава украинского государства выглядывает из-за шторки, потирая нос.

На этот факт обратили внимания в сети, считая, что именно таким президента Украины и увидят люди во всем мире.

"Закладку ищет, Ленка на шухере", "Шут так и остался шутом", "Ленка, за кого мне голосовать?", "Закинулся простов кабинке", "Ку-ку", "А Порошенко уже ушел?", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга президента Украины Елена Зеленская появилась на избирательном участке в стильном образе.

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