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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах

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Reuters удалось сделать фотографию президента Украины Владимира Зеленского, выходящего из кабинки для голосования во время внеочередных выборов в Раду.

На снимке глава украинского государства выглядывает из-за шторки, потирая нос.

На этот факт обратили внимания в сети, считая, что именно таким президента Украины и увидят люди во всем мире.

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"Закладку ищет, Ленка на шухере", "Шут так и остался шутом", "Ленка, за кого мне голосовать?", "Закинулся простов кабинке", "Ку-ку", "А Порошенко уже ушел?", - пишут в комментариях.

"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах

"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах
"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах
"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах
"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах
"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах
"Закинулся в кабинке": мировое СМИ "поймало" странного Зеленского на выборах

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга президента Украины Елена Зеленская появилась на избирательном участке в стильном образе.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская
Место
Украина Киев
Тег
Выборы 2019
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Да не, это не прикольно вот Петин пиджак в трусы это был класс.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Мдааа.. Ну выбрали вы себе "президента"..
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Н Олег
Н Олег
наезд англоссакского "весь мира" на Зелю? ... кстати -- он тут прикрывшись ладошкой что-то шепчет охраннику .... несолидно....
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