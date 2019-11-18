"Заказчики в Москве": украинцы возмущенно отреагировали на "судороги Трубы"

После сообщения, появившегося в Telegram-канале заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, о так называемом "подозрении" против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко соцсети "взорвались" возмущенными постами. Пользователи называют происходящее политическим преследованием.

Так, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в своем Twitter назвал ситуацию "разрушением смыслов", уточнив, что дело даже не в самом Порошенко, а в схеме – когда люди, годами уклоняющиеся от армии, решили капитулировать перед врагом.

"Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны – это разрушение общества", – подчеркнул он.

Петр Порошенко и Роман Труба

"Уклонистов миллионы.Это они мстят за свой страх и унижение, нападая на уже беззащитного", "Зе-ко-манда это позорные коллборанты и предатели", – прокомментировали пост другие пользователи.

Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации.

И дело не в Порошенко.

Дело в самой этой схеме.

Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома.

Уничтожение смыслов. — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) November 18, 2019

В Twitter Україна Андрея Портнова и директора ГБР Романа Трубу назвали "российскими агентами".

Захват власти Порошенко) Труба и Портнов российские агенты https://t.co/KJBrVZaMz7 — Україна 🇺🇦 (@Just_Enemy) November 18, 2019

Пользователь Twitter Николай предположил, что заказчики всего этого "реваншистского кипиша" находятся в России.

"Во всех этих бессмысленных висках, во всем этом реваншистском кипише, труба а так же зеленский есть просто напросто исполнителями, даже тот самый портнов является гребаной пешкой; Заказчики сидят в Москве, а тупая быдлота способствует и играет врагам на руку", – написал он.

Во всех этих бессмысленных висках, во всем этом реваншистском кипише, труба а так же зеленский есть просто напросто исполнителями, даже тот самый портнов является гребаной пешкой;

Заказчики сидят в Москве, а тупая быдлота способствует и играет врагам на руку pic.twitter.com/yUhtZFAv7L — Николай (@shts_og) November 18, 2019

Также украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец в своем Facebook считает, что Труба в деле против Порошенко подставил президента Украины Владимира Зеленского, так как "вся слава преследователя политического оппонента номер один достанется Зеленскому". При этом он считает указанное "подозрение" "политическим преследованием".

"Кстати, ещё одна подстава для него накануне переговоров в Нормандском формате, где Меркель и Макрон это непременно вспомнят и в самой неприятный для него способ. А вот Путин явно будет в восторге. "Зер гут, Вольдемар", – подчеркнул Березовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" "подозрение" против их лидера назвали российским заказом на нанесение вреда репутации политика.

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