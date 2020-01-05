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5 января • обновлено в 05:19
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Закат Путина: стало известно, чего может стоить Кремлю ссора из-за Гитлера

2.2т
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Российский журналист, военный эксперт Александр Гольц рассказал о том, как ушедший год изменил Россию и ее президента Владимира Путина.

По его словам, 2019 год был "переломным в деградации российской государственности". Об этом журналист заявил в своем блоге изданию НВ.

Гольц пишет, что Путин перестал отдавать себе отчет, что его личные представления о мироустройстве несколько отличаются от тех, что можно оглашать публично и перестал обходить "скользкие моменты".

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"Дело не только в том, что в ходе выборов в Мосгордуму российская власть продемонстрировала: она не уверена, что за нее проголосуют. И под надуманными предлогами отстранила своих оппонентов от участия в выборах. А потом устроила судебную травлю тех, кто протестовал против этого. Дело еще и в том, что человек, обладающий абсолютной, ничем не сбалансированной властью, решительно перестал стесняться.Ныне же глава российского государства, обладатель юридического диплома, уверенно говорит о том, что беспощадные приговоры протестующим должны выноситься, чтобы другим неповадно было. Он фактически оправдывает провокации спецслужб, которые придумывают несуществующие экстремистские организации", – отметил эксперт.

Владимир Путин

Владимир Путин

РБК

Журналист вспомнил, что Путин собирается написать статью про то, что Польша сама виновата в том, что на нее напала фашистская Германия, и что СССР был в полном праве подписывать протоколы с Гитлером о разделе Европы.

"Подозреваю, что уходящий год знаменует начало не осени уже - зимы патриарха. Двадцать лет на галерах привели к тому, что Путин считает собственные предрассудки нормой, обязательной для исполнения не только страной, но и всем миром", – пишет Гольц.

Ранее OBOZREVATEL писал, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани, который погиб в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак), вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Александр Гольц Владимир Путин
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Путину пора на свалку истории.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Тема "заката Путина" проработана слабо. Автор выдает свои влажные ночные мечты за очевидные факты и делает из этого выводы "космического масштаба и космической же глупости". Есть мнение, что до "заката Путина" ещё так далеко, что Гольц может до него и не дожить. От всей души желаем ему этого в новом году.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Карина Бондаренко, так называемая журналистка, очевидно недалеко го ума, чтоб такой бред писать.
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