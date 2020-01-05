Закат Путина: стало известно, чего может стоить Кремлю ссора из-за Гитлера

Российский журналист, военный эксперт Александр Гольц рассказал о том, как ушедший год изменил Россию и ее президента Владимира Путина.

По его словам, 2019 год был "переломным в деградации российской государственности". Об этом журналист заявил в своем блоге изданию НВ.

Гольц пишет, что Путин перестал отдавать себе отчет, что его личные представления о мироустройстве несколько отличаются от тех, что можно оглашать публично и перестал обходить "скользкие моменты".

"Дело не только в том, что в ходе выборов в Мосгордуму российская власть продемонстрировала: она не уверена, что за нее проголосуют. И под надуманными предлогами отстранила своих оппонентов от участия в выборах. А потом устроила судебную травлю тех, кто протестовал против этого. Дело еще и в том, что человек, обладающий абсолютной, ничем не сбалансированной властью, решительно перестал стесняться.Ныне же глава российского государства, обладатель юридического диплома, уверенно говорит о том, что беспощадные приговоры протестующим должны выноситься, чтобы другим неповадно было. Он фактически оправдывает провокации спецслужб, которые придумывают несуществующие экстремистские организации", – отметил эксперт.

Владимир Путин РБК

Журналист вспомнил, что Путин собирается написать статью про то, что Польша сама виновата в том, что на нее напала фашистская Германия, и что СССР был в полном праве подписывать протоколы с Гитлером о разделе Европы.

"Подозреваю, что уходящий год знаменует начало не осени уже - зимы патриарха. Двадцать лет на галерах привели к тому, что Путин считает собственные предрассудки нормой, обязательной для исполнения не только страной, но и всем миром", – пишет Гольц.

Ранее OBOZREVATEL писал, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани, который погиб в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак), вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

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