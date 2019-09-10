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10 сентября • обновлено в 22:48
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"Заигрались с "башнями Кремля": Бессмертный указал на опасность переговоров Зеленского и Путина

2.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский якобы стал заложником переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал бывший участник Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный. Он заявил, что всегда настаивал на необходимости диалога с РФ, "потому что это четко указывает на то, кто наш враг".

"Но перед тем, как вести разговор, надо быть к нему готовым. Институционально. Должен работать технический уровень. А сейчас в системе отношений между Зеленьским и Путиным существует группа "решал". Эта группа "решал" замыкается на тех "решал", которые давно находятся рядом со Путиным", – считает он.

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Некоторые представители окружения Зеленского, по утверждению Бессмертного, заигрались с "башнями Кремля".

"Каждая из этих "башен" представляет определенный институт власти. Одна из этих "башен" ведет с окружением Зеленского собственную игру. И очень обидно, что отношения между Киевом и Москвой, вместо институциональных, вышли на такой себе оперативный уровень, целью которых является только одно – дискредитировать Зеленского", – заявил дипломат.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

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Темы
Переговоры Зеленского и Путина Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман Бессмертный Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
политика
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