"Заигрались с "башнями Кремля": Бессмертный указал на опасность переговоров Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский якобы стал заложником переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал бывший участник Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный. Он заявил, что всегда настаивал на необходимости диалога с РФ, "потому что это четко указывает на то, кто наш враг".

"Но перед тем, как вести разговор, надо быть к нему готовым. Институционально. Должен работать технический уровень. А сейчас в системе отношений между Зеленьским и Путиным существует группа "решал". Эта группа "решал" замыкается на тех "решал", которые давно находятся рядом со Путиным", – считает он.

Некоторые представители окружения Зеленского, по утверждению Бессмертного, заигрались с "башнями Кремля".

"Каждая из этих "башен" представляет определенный институт власти. Одна из этих "башен" ведет с окружением Зеленского собственную игру. И очень обидно, что отношения между Киевом и Москвой, вместо институциональных, вышли на такой себе оперативный уровень, целью которых является только одно – дискредитировать Зеленского", – заявил дипломат.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже.

"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

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