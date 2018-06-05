Захват Крыма: стало известно, как Кремль одурачил россиян

Российские власти рассказали в 2014 году гражданам страны, что без появления "зеленых человечков" в украинском Крыму, там появилась бы база НАТО через две недели.
По словам российского политолога Дмитрия Орешкина, это был обман. Более того, это пропагандистское изобретение Кремля. Такое заявление он сделал в интервью "Апострофу".
"Это на самом деле противоречит международной Конвенции Монтре о статусе проливов, в соответствии с которой страны, не имеющие выхода в Черное море, не имеют права держать военные корабли в этой акватории более двух недель. Так что база НАТО в Крыму – это чисто пропагандистское изобретение, которое работает. Это тот самый старый конь, который борозды не портит", – пояснил Орешкин.
Он отметил, что значительная часть людей склонна воспринимать такого рода заявления как отражение современной политической реальности.
"Учитывая устройство российского телевидения, многие действительно ощущают себя за железным занавесом, в кольце врагов. И на фоне снижения экономических и социальных стандартов это, пожалуй, единственный стимул убедить население сплачиваться вокруг национального лидера", – подчеркнул политолог.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интервью австрийскому телеканалу Путин рассказал, видит ли он возможность возвращения Крыма Украине.
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