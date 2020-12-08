Захарова захотела обсуждать вопрос водоснабжения в рамках Крымской платформы: названы все условия РФ

В Министерстве иностранных дел России хотят, чтобы в рамках Крымской платформы обсуждались вопросы от водоснабжения до транспортного сообщения оккупированного полуострова.

Спикер ведомства Мария Захарова в интервью "Крымскому журналу" назвала это условием их участия в украинской международной площадке по деоккупации Крыма.

"Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества", – пояснила она.

При этом спикер МИД уточнила, что вопрос деоккупации Крыма Россию не интересует, поскольку полуостров "является полноценным субъектом РФ".

"Никакие платформы, форматы, стратегии этого не изменят", – считает она.

Напомним, что Украина намерена пригласить Россию для участия в Крымской платформе. Проведение соответствующего саммита запланировано на май 2021 года, он состоится в Киеве.

О создании международной площадки во время ежегодного заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания к Верховной Раде 20 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, идею поддержали уже ряд стран, в том числе США, Великобритания и Словения.