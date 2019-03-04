Захарова внезапно заговорила об украинских корнях 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у нее половина семьи с украинской фамилией.

"У меня дедушка по маминой линии был наполовину украинец, наполовину русский. У нас всю жизнь пели украинские песни, был действительно колорит соединения культур", - рассказала она в интервью "КП".

Хотя, по ее мнению, старшее поколение вообще не делит эту культуру на две разные. "А вот для меня и, мне кажется, для моего поколения, это все-таки воспринимается уже несколько иначе", - добавила Захарова.

Мария Захарова Sputnik

Она также отметила, что не знает, когда сможет посетить Украину.

"Я думаю, что это вопрос, на который сейчас нет ответа. Я бывала в Киеве. Я прекрасно понимаю, что сейчас там происходит. Я не могу сказать, что для меня является неразрешимой жизненной проблемой, что я не могу туда поехать", - уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист поймал Захарову на жестком проколе из-за Украины, указав, что она сломала всю логику пропаганды Кремля.

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