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31 января • обновлено в 18:08
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"Чем вас лечат?" Захарова набросилась на Кравчука из-за встречи Гитлера и Сталина

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Спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на нашумевшее заявление первого президента Украины Леонида Кравчука. Так, он заявил, что диктаторы Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове, где хотели решить исход Второй мировой войны еще до ее начала.

Фрагмент гневного спича Захаровой показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня один вопрос к Кравчуку: вас чем там лечат?! Вы после чего это все несете?! Вы понимаете, что вы все-таки тоже так или иначе ассоциируетесь с политическим истеблишментом суверенного государства, у которого есть свое место в ООН. И, кстати, это место тоже отвоевано кровью ваших же солдат. Вы вообще в своем все уме там?! Там вообще остался кто-то в Украине, кто может раздать им хоть какие-то первичные пособия по истории Второй мировой войны? Ну это же просто запределие!" – вскипела одиозная спикер МИД РФ.

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Цимбалюк же увидел в ее словах намеки на то, что Россия будет манипулировать историческими спорами в процессе попытки снова подчинить себе Украину и вернуться к новому формату СССР.

"Фраза "кто вас и как лечит" говорит только об одном – что эта история будет использована для того, чтобы обосновать "лечение" Украины здесь и сейчас. Они это называют "воссоединение". И это уже история современная, с 2014 года. Она еще не закончилась. Самое интересное впереди. Будем ждать решения суда по поводу незаконности распада СССР", – сделал тревожный прогноз журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • заявление Кравчука о встрече Гитлера и Сталина во Львове в эфире пропагандистской программы "60 минут" вызвало ажиотаж в стране-агрессоре.

  • В Совфеде России его обвинили в переписывании истории, а скандальная рупор Кремля Ольга Скабеева упрекнула первого президента Украины в том, что он "купился на дикую мифологию".

  • После поднявшегося шума Кравчук оправдался перед российскими пропагандистами за свои слова. Он отметил, что не владеет документально подтвержденной информацией и всего лишь повторил гипотезу, которую читал в СМИ.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Мария Захарова Леонид Кравчук Адольф Гитлер (Adolf Hitler) Иосиф Сталин Роман Цимбалюк
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Кравчукча знает, что говорит, разведка США эту лажу подтверждает. Встреча была в Польском Львове, Пилсудский был стенографистом, а маленький будующий президент стоял на шухере.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТ СОВРАЛ - ЗАХАРОВА ТКНУЛА ЕГО РЫЛОМ В НАВАЛЕННУЮ ИМ КУЧУ. :-)))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Джонсон Саймон Ф., ты знаешь почему Саймон и гандон созвучны ,шароварникбеззубый?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф., ..в куче..
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