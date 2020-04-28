Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что так называемый консультативный орган с "представителями" ОРДЛО – это неправильное решение.

Такое мнение он высказал в интервью изданию Liga.net. По его убеждению, Украина не должна ничего делать напрямую с "представителями" временно оккупированных территорий, поскольку решения принимает Россия.

"Это не риски. Это неправильное решение. И я рад, что оно никуда пока не пошло. Мы не можем ничего делать напрямую с ОРДЛО. Так называемых "правительств" не существует, это виртуальное образование. Эти люди решения не принимают, решения принимаются непосредственно в России", – отметил он.

Андрей Загороднюк

По его словам, нельзя соглашаться на решение, в котором Россия оказывается "третьей стороной".

"В решении о консультативном совете Россия оказывалась третьей стороной. На это нельзя идти, ни под каким предлогом. Самый рисковый момент, что в подписанном 13 марта документе Россия оказывалась третьей стороной. Это и есть их задача: стать третьей стороной, а не единственной причиной конфликта. На это нельзя идти, ни под каким предлогом", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр реинтеграции и представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что в формате Консультативного совета с ОРДЛО, вызвавшего скандал среди политикума, переговоры с террористами вестись не будут.

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